Hermès, Piaget, Chopard tranh tài tại giải thưởng 'Oscar của ngành đồng hồ'

Trong khi đó, Hermès Arceau Rocabar de rire tham gia hạng mục "Nghệ thuật thủ công", thể hiện khía cạnh tiếu ngạo, vui tươi của thương hiệu Pháp có di sản gắn liền với bộ môn cưỡi ngựa. Chú ngựa dí dỏm được vẽ men tinh xảo trên mặt số chiếc đồng hồ này có thể thè lưỡi bất cứ lúc nào tuỳ ý người đeo.

Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) - thường được mệnh danh là "Oscar của ngành đồng hồ" là giải thưởng danh giá bậc nhất trong lĩnh vực chế tác, khởi xướng từ năm 2001 tại Geneva, Thụy Sĩ. Sự kiện diễn ra thường niên vào tháng 11, quy tụ những kiệt tác thời gian đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Giải thưởng nhằm tôn vinh tính sáng tạo, tay nghề thủ công tinh xảo và sự đổi mới công nghệ trong ngành đồng hồ. Mỗi nhà chế tác có thể đăng ký tối đa 7 mẫu dự thi ở các hạng mục khác nhau, từ đồng hồ nam, nữ, thể thao cho đến những dòng phức tạp đặc biệt. Các tác phẩm được tuyển chọn và đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm 30 chuyên gia quốc tế, bao gồm nghệ nhân, nhà báo và những tên tuổi uy tín trong giới đồng hồ, trước khi tìm ra những chiếc đồng hồ xuất sắc của năm.