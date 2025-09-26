Hermès, Piaget, Chopard tranh tài tại giải thưởng 'Oscar của ngành đồng hồ'

Tại giải thưởng Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), đồng hồ Swan Lake (Hồ thiên nga) của thương hiệu Chopard sở hữu vẻ ngoài lãng mạn, đính kim cương toàn bộ gây ấn tượng trong hạng mục "Đồng hồ trang sức cao cấp". Chopard một lần nữa đăng ký hạng mục này một chiếc đồng hồ giấu mặt giống tương tự năm 2024. Nhưng thay vì cảm hứng đại dương, nhà chế tác chọn ý tưởng thiên nga trắng duyên dáng với hai cánh khép mở được, có thể điều khiển bằng chi tiết đầu thiên nga để che khuất hoặc tiết lộ mặt số. Tác phẩm cần đến 1.500 giờ công để hoàn thành.
Tại giải thưởng Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), đồng hồ Swan Lake (Hồ thiên nga) của thương hiệu Chopard sở hữu vẻ ngoài lãng mạn, đính kim cương toàn bộ gây ấn tượng trong hạng mục "Đồng hồ trang sức cao cấp". Chopard một lần nữa đăng ký hạng mục này một chiếc đồng hồ giấu mặt giống tương tự năm 2024. Nhưng thay vì cảm hứng đại dương, nhà chế tác chọn ý tưởng thiên nga trắng duyên dáng với hai cánh khép mở được, có thể điều khiển bằng chi tiết đầu thiên nga để che khuất hoặc tiết lộ mặt số. Tác phẩm cần đến 1.500 giờ công để hoàn thành.
Tái lập thành tích tại kỳ GPHG năm ngoái, Chopard nằm trong nhóm dẫn đầu về số đề cử với 6 chiếc đồng hồ trong 6 hạng mục. Tranh giải "Đồng hồ chức năng phức tạp cho nữ", chiếc Imperiale Four Seasons minh họa bốn mùa bằng những cánh hoa nằm trên một đĩa xoay khảm xà cừ, bên dưới trang trí hình hoa sen của mặt số. Hành trình xuân, hạ, thu, đông được tái hiện qua mặt đĩa chuyển động xoay trọn một vòng trong đúng 365 ngày.
Tái lập thành tích tại kỳ GPHG năm ngoái, Chopard nằm trong nhóm dẫn đầu về số đề cử với 6 chiếc đồng hồ trong 6 hạng mục. Tranh giải "Đồng hồ chức năng phức tạp cho nữ", chiếc Imperiale Four Seasons minh họa bốn mùa bằng những cánh hoa nằm trên một đĩa xoay khảm xà cừ, bên dưới trang trí hình hoa sen của mặt số. Hành trình xuân, hạ, thu, đông được tái hiện qua mặt đĩa chuyển động xoay trọn một vòng trong đúng 365 ngày.
Với hạng mục "Đồng hồ Nam", Chopard nhận đề cử cho mẫu L.U.C Quattro Mark IV. Mang thiên hướng tối giản, chiếc đồng hồ dùng vỏ bạch kim, thiết kế đẹp mắt, tinh tế với mặt số hiệu ứng sương giá. Đặc biệt, đồng hồ dự trữ năng lượng lên tới 9 ngày nhờ sở hữu 1,885 mét dây cót - một kỷ lục trong ngành. Đó sẽ là những ưu thế giúp thương hiệu Thụy Sĩ so tài với công ty Nhật Bản Seiko và các nhà chế tác độc lập như Urban Jürgensen và Laurent Fleurier.
Với hạng mục "Đồng hồ Nam", Chopard nhận đề cử cho mẫu L.U.C Quattro Mark IV. Mang thiên hướng tối giản, chiếc đồng hồ dùng vỏ bạch kim, thiết kế đẹp mắt, tinh tế với mặt số hiệu ứng sương giá. Đặc biệt, đồng hồ dự trữ năng lượng lên tới 9 ngày nhờ sở hữu 1,885 mét dây cót - một kỷ lục trong ngành. Đó sẽ là những ưu thế giúp thương hiệu Thụy Sĩ so tài với công ty Nhật Bản Seiko và các nhà chế tác độc lập như Urban Jürgensen và Laurent Fleurier.
Một hạng mục tâm điểm khác là "Đồng hồ chức năng phức tạp cho nam" ghi nhận sự tinh vi của chiếc L.U.C Lunar One. Mẫu đồng hồ lịch vạn niên có ô lịch ngày lớn và đạt độ tin cậy thiên văn như: chu kỳ mặt trăng chỉ sai lệch một ngày trong 122 năm nhờ chênh lệch thời gian chỉ 57,2 giây giữa hai chu kỳ trăng. Hai mẫu đồng hồ còn lại của hãng này tranh giải "Đồng hồ thể thao" và "Nghệ thuật thủ công".
Một hạng mục tâm điểm khác là "Đồng hồ chức năng phức tạp cho nam" ghi nhận sự tinh vi của chiếc L.U.C Lunar One. Mẫu đồng hồ lịch vạn niên có ô lịch ngày lớn và đạt độ tin cậy thiên văn như: chu kỳ mặt trăng chỉ sai lệch một ngày trong 122 năm nhờ chênh lệch thời gian chỉ 57,2 giây giữa hai chu kỳ trăng. Hai mẫu đồng hồ còn lại của hãng này tranh giải "Đồng hồ thể thao" và "Nghệ thuật thủ công".
Piaget lại đặt cược vào những chiếc đồng hồ phá cách. Thương hiệu Thuỵ Sĩ tiến cử mẫu đồng hồ Piaget Sixtie mặt ngọc turquoise với dáng vỏ hình thang dị biệt cho giải "Đồng hồ nữ". Đưa phong cách thiết kế hơn 50 năm trước trở lại bộ sưu tập hiện hành, Piaget cho thấy sự táo bạo trong hạng mục với nhiều tên tuổi lớn trong ngành. Hãng còn có một mẫu đồng hồ mặt số hình thang tương tự nhưng dưới dạng dây chuyền trong hạng mục "Đồng hồ trang sức cao cấp".
Piaget lại đặt cược vào những chiếc đồng hồ phá cách. Thương hiệu Thuỵ Sĩ tiến cử mẫu đồng hồ Piaget Sixtie mặt ngọc turquoise với dáng vỏ hình thang dị biệt cho giải "Đồng hồ nữ". Đưa phong cách thiết kế hơn 50 năm trước trở lại bộ sưu tập hiện hành, Piaget cho thấy sự táo bạo trong hạng mục với nhiều tên tuổi lớn trong ngành. Hãng còn có một mẫu đồng hồ mặt số hình thang tương tự nhưng dưới dạng dây chuyền trong hạng mục "Đồng hồ trang sức cao cấp".
Hai giải thưởng "Time Only" (đồng hồ chỉ hiển thị giờ, phút, giây) và "Iconic" (đồng hồ có tính biểu tượng) có diễn biến thú vị khi một dòng đồng hồ được đề cử ở cả hai danh sách là Piaget Andy Warhol, với các phiên bản mặt đá thiên thạch màu lam phối viền vỏ chạm họa tiết đinh đế giày và mặt đá mắt hổ có viền vỏ bậc thang. Mẫu đồng hồ mang tên danh họa Andy Warhol – một người bạn thân thiết của thương hiệu từ thập niên 1970 – nhấn mạnh vào vẻ đẹp của vân đá và tỷ lệ khoáng đạt.
Hai giải thưởng "Time Only" (đồng hồ chỉ hiển thị giờ, phút, giây) và "Iconic" (đồng hồ có tính biểu tượng) có diễn biến thú vị khi một dòng đồng hồ được đề cử ở cả hai danh sách là Piaget Andy Warhol, với các phiên bản mặt đá thiên thạch màu lam phối viền vỏ chạm họa tiết đinh đế giày và mặt đá mắt hổ có viền vỏ bậc thang. Mẫu đồng hồ mang tên danh họa Andy Warhol – một người bạn thân thiết của thương hiệu từ thập niên 1970 – nhấn mạnh vào vẻ đẹp của vân đá và tỷ lệ khoáng đạt.
Tròn một thập kỷ sau khi giới thiệu lần đầu, tính năng “khoảnh khắc ngưng đọng” độc nhất vô nhị của Hermès trở lại trên cỗ máy thời gian mới của nhà mốt Paris, Hermès Cut Le temps suspendu, giúp chiếc đồng hồ cạnh tranh với Chopard Imperiale Four Seasons giải "Đồng hồ chức năng phức tạp cho nữ". Tính năng sáng tạo này cho phép người đeo bấm nút để đưa các kim đồng hồ về vị trí cố định ở xấp xỉ 12 giờ. Đặc biệt, bộ đếm giờ vẫn chạy, do đó chỉ cần bấm nút một lần nữa để "trả" các kim về thời điểm hiện tại.
Tròn một thập kỷ sau khi giới thiệu lần đầu, tính năng “khoảnh khắc ngưng đọng” độc nhất vô nhị của Hermès trở lại trên cỗ máy thời gian mới của nhà mốt Paris, Hermès Cut Le temps suspendu, giúp chiếc đồng hồ cạnh tranh với Chopard Imperiale Four Seasons giải "Đồng hồ chức năng phức tạp cho nữ". Tính năng sáng tạo này cho phép người đeo bấm nút để đưa các kim đồng hồ về vị trí cố định ở xấp xỉ 12 giờ. Đặc biệt, bộ đếm giờ vẫn chạy, do đó chỉ cần bấm nút một lần nữa để "trả" các kim về thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, Hermès Arceau Rocabar de rire tham gia hạng mục "Nghệ thuật thủ công", thể hiện khía cạnh tiếu ngạo, vui tươi của thương hiệu Pháp có di sản gắn liền với bộ môn cưỡi ngựa. Chú ngựa dí dỏm được vẽ men tinh xảo trên mặt số chiếc đồng hồ này có thể thè lưỡi bất cứ lúc nào tuỳ ý người đeo.
Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) - thường được mệnh danh là "Oscar của ngành đồng hồ" là giải thưởng danh giá bậc nhất trong lĩnh vực chế tác, khởi xướng từ năm 2001 tại Geneva, Thụy Sĩ. Sự kiện diễn ra thường niên vào tháng 11, quy tụ những kiệt tác thời gian đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.
Giải thưởng nhằm tôn vinh tính sáng tạo, tay nghề thủ công tinh xảo và sự đổi mới công nghệ trong ngành đồng hồ. Mỗi nhà chế tác có thể đăng ký tối đa 7 mẫu dự thi ở các hạng mục khác nhau, từ đồng hồ nam, nữ, thể thao cho đến những dòng phức tạp đặc biệt. Các tác phẩm được tuyển chọn và đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm 30 chuyên gia quốc tế, bao gồm nghệ nhân, nhà báo và những tên tuổi uy tín trong giới đồng hồ, trước khi tìm ra những chiếc đồng hồ xuất sắc của năm.
Trong khi đó, Hermès Arceau Rocabar de rire tham gia hạng mục "Nghệ thuật thủ công", thể hiện khía cạnh tiếu ngạo, vui tươi của thương hiệu Pháp có di sản gắn liền với bộ môn cưỡi ngựa. Chú ngựa dí dỏm được vẽ men tinh xảo trên mặt số chiếc đồng hồ này có thể thè lưỡi bất cứ lúc nào tuỳ ý người đeo.
Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) - thường được mệnh danh là "Oscar của ngành đồng hồ" là giải thưởng danh giá bậc nhất trong lĩnh vực chế tác, khởi xướng từ năm 2001 tại Geneva, Thụy Sĩ. Sự kiện diễn ra thường niên vào tháng 11, quy tụ những kiệt tác thời gian đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.
Giải thưởng nhằm tôn vinh tính sáng tạo, tay nghề thủ công tinh xảo và sự đổi mới công nghệ trong ngành đồng hồ. Mỗi nhà chế tác có thể đăng ký tối đa 7 mẫu dự thi ở các hạng mục khác nhau, từ đồng hồ nam, nữ, thể thao cho đến những dòng phức tạp đặc biệt. Các tác phẩm được tuyển chọn và đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm 30 chuyên gia quốc tế, bao gồm nghệ nhân, nhà báo và những tên tuổi uy tín trong giới đồng hồ, trước khi tìm ra những chiếc đồng hồ xuất sắc của năm.
Hải My
Ảnh: Chopard, Piaget, Hermès
Website: tamsonvn.com.