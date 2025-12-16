Hermes Fulfilment nâng cấp hệ thống cần trục kho cao tại Đức

ĐứcHermes Fulfilment bắt đầu thay mới 61 cần trục kho bãi cao tại trung tâm Haldensleben, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2028.

Hermes Fulfilment đã lắp đặt chiếc cần trục kho cao đầu tiên trong tổng số 61 thiết bị mới tại trung tâm Haldensleben, Đức. Đây là mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics của Tập đoàn Otto, chuyên xử lý hàng hóa nhỏ như quần áo và giày dép. Nhà kho được vận hành từ năm 1994, phục vụ giao hàng tới hơn 20 quốc gia châu Âu và đảm nhiệm cả xử lý hàng hoàn trả.

Việc thay thế cần trục diễn ra theo từng giai đoạn và sẽ kéo dài đến năm 2028. Theo đại diện Hermes Fulfilment, nguy cơ hỏng hóc của các thiết bị cũ ngày càng tăng, trong khi linh kiện điện tử thay thế sẽ sớm ngừng sản xuất. Vì vậy, doanh nghiệp quyết định đầu tư thay mới toàn bộ hệ thống qua 9 giai đoạn xây dựng.

Các cần trục sẽ dần được đưa vào sử dụng tại các kho bãi cao của Hermes Fulfilment. Ảnh: Hermes Fulfilment

Chiếc cần trục đầu tiên do Stöcklin cung cấp được lắp đặt bằng cần cẩu hạng nặng cao 60 m, đưa vào kho qua lỗ mở trên mái rộng 10 m2. Trong thời gian tới, thêm 60 cần trục cao 27 m sẽ được bổ sung, mỗi thiết bị phục vụ riêng một dãy kệ. Hiện kho chỉ sử dụng 39 cần trục phải đổi tuyến bằng hệ thống xe trung chuyển.

Các thiết bị mới nhẹ hơn 4 tấn, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 4 m/giây. Dù mỗi lần chỉ mang được ba thùng hàng thay vì 15 như trước, số lượng cần trục tăng và công nghệ cải tiến dự kiến nâng công suất kho từ 3.500 lên 3.900 lượt xuất - nhập mỗi giờ.

Đại diện trung tâm cho biết việc nâng cấp này khẳng định Haldensleben tiếp tục là điểm logistics chiến lược của Otto Group. Trước đó, hệ thống máy tính điều phối dòng hàng cũng đã được nâng cấp. 4 cần trục nữa sẽ được lắp đặt vào quý II/2026, trong khi các thiết bị cũ sẽ được loại bỏ, trừ những linh kiện có thể tái sử dụng.

Hermes Fulfilment là đơn vị logistics thuộc Tập đoàn Otto, phụ trách xử lý đơn hàng, lưu kho và hoàn trả cho các thương hiệu bán lẻ trong hệ sinh thái của tập đoàn. Doanh nghiệp vận hành nhiều trung tâm logistics hiện đại tại Đức và châu Âu. Với chiến lược đầu tư dài hạn, Hermes Fulfilment hướng đến tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong thương mại điện tử.

Như Ý (Theo Logistics Manager)