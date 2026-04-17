Hermès đạt doanh thu 4,1 tỷ euro trong quý I

Nhà mốt Pháp Hermès duy trì quỹ đạo kinh doanh hiệu quả nhờ chiến lược tập trung vào tệp khách hàng tinh hoa và giá trị di sản thủ công.

Báo cáo tài chính quý I/2026 của Hermès ghi nhận doanh thu toàn tập đoàn đạt 4,1 tỷ euro (khoảng 4,84 tỷ USD), tăng trưởng 6% nếu tính theo tỷ giá cố định.

Theo hãng, kết quả này phản ánh rõ khả năng phân bổ rủi ro linh hoạt và khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm, qua đó giúp thương hiệu duy trì cấu trúc doanh thu ổn định.

Châu Mỹ và Nhật Bản tiếp tục đóng vai trò là những đầu tàu tăng trưởng. Cụ thể, thị trường châu Mỹ ghi nhận mức bứt phá 17%, cho thấy độ phủ rộng và khả năng duy trì sức hút bền bỉ với giới thượng lưu tại khu vực này. Nhật Bản giữ vững phong độ với mức tăng 10%.

Hermès khẳng định nội lực vững vàng trong bối cảnh thị trường xa xỉ nhiều biến động. Ảnh: Hermès

Tại thị trường châu Âu (không bao gồm Pháp), tập đoàn vẫn duy trì được đà tăng trưởng hai con số. Khu vực Trung Đông ghi nhận mức giảm nhẹ 6% do các yếu tố địa chính trị, sự phát triển ở các vùng lãnh thổ khác đã cân bằng bức tranh tổng thể.

Xét trên phương diện phân phối, hệ thống bán lẻ trực tiếp đóng góp mức tăng 7%. Hermès tiếp tục kiểm soát khắt khe trải nghiệm mua sắm và duy trì mức độ độc quyền khi đầu tư vào các không gian biểu tượng tại những thị trường trọng điểm.

Tại Việt Nam, cửa hàng Hermès 24 Tràng Tiền với những mảng không gian tôn vinh di sản thủ công cùng nghệ thuật sắp đặt thị giác tiếp tục thu hút tín đồ thời trang xa xỉ. Ảnh: Hermès

Sự tăng trưởng đồng đều giữa các nhóm ngành hàng cho thấy chiến lược phát triển bền vững xoay quanh thủ công xa xỉ của Hermès đang phát huy hiệu quả

Theo đó, ngành hàng đồ da và yên ngựa tiếp tục khẳng định vị thế là trụ cột tăng trưởng vững chắc nhất của tập đoàn. Nhu cầu đối với các dòng túi kinh điển như Birkin hay Kelly chưa bao giờ "hạ nhiệt" với danh sách chờ luôn kéo dài tại các thị trường trọng điểm.

Bên cạnh đó, ngành hàng thời trang và phụ kiện cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực với mức tăng trưởng hai con số. Các bộ sưu tập may sẵn (Ready-to-wear) dưới sự dẫn dắt của đội ngũ thiết kế tài năng đã thành công trong việc dung hòa giữa tính ứng dụng hiện đại và phong cách sang trọng.

Đại diện thương hiệu cho biết mảng đồng hồ và trang sức cũng là một điểm sáng không thể bỏ qua trong bức tranh kinh doanh quý này. Với định hướng tập trung vào các dòng đồng hồ cơ khí cao cấp và trang sức chế tác từ kim loại quý kết hợp đá màu, Hermès thành công trong việc thâm nhập sâu hơn vào phân khúc khách hàng chuyên sưu tầm.

Cuối cùng, mảng nước hoa và mỹ phẩm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng vai trò là "cửa ngõ" quan trọng giúp thương hiệu tiếp cận với phân khúc khách hàng trẻ tuổi và tiềm năng.

Dù thị trường tài chính ngắn hạn biến động, định hướng phát triển của Hermès không thay đổi. Ban lãnh đạo tập đoàn kiên định với kế hoạch rót vốn mở rộng xưởng thủ công và hệ thống bán lẻ, đồng thời duy trì chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát, qua đó củng cố đà tăng trưởng trong năm 2026.

