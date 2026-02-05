Hermes cung cấp phần mềm cho nhà ga hàng hóa Long Thành

Hermes Logistics Technologies sẽ triển khai hệ thống công nghệ cho Nhà ga hàng hóa số 1 tại Sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Nhà ga do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, với mục tiêu đưa Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa mới của khu vực Đông Nam Á.

Sau quá trình đấu thầu cạnh tranh, Công ty Aviation Products and Maintenance (AVPM, Việt Nam) được giao triển khai công nghệ và hệ thống cho nhà ga, đồng thời chọn Hermes Logistics Technologies (HLT) làm đối tác cung cấp phần mềm quản lý hàng hóa.

Hermes Logistics Technologies (HLT) vừa được lựa chọn cung cấp phần mềm vận hành cho Nhà ga hàng hóa số 1 tại Sân bay quốc tế Long Thành (LTIA). Ảnh: HLT

Theo thỏa thuận, HLT sẽ cung cấp hệ sinh thái phần mềm điện toán đám mây theo mô hình dịch vụ (SaaS), hỗ trợ các hoạt động cốt lõi như phân tích dữ liệu, theo dõi và truy xuất hàng hóa, tích hợp API và quản lý khu vực landside. Hệ thống quản lý đào tạo cũng được triển khai nhằm tăng khả năng kết nối và minh bạch giữa các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và đối tác logistics.

Ông Hoàng Văn Giai, Phó giám đốc AVPM, cho biết các hệ thống này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mô hình khai thác hàng hóa hiện đại, hiệu quả và sẵn sàng cho tương lai tại sân bay Long Thành.

Ông Yuval Baruch, CEO Hermes Logistics Technologies, đánh giá sân bay Long Thành là dự án mang tính biểu tượng của ngành hàng không Việt Nam, đồng thời cho biết HLT tự hào hợp tác cùng AVPM để phát triển hoạt động hàng hóa tại đây.

Dự án Nhà ga hàng hóa số 1 tại Long Thành cũng đánh dấu bước mở rộng hoạt động của HLT tại Việt Nam, bổ sung một dự án logistics quy mô lớn bên cạnh các khách hàng hiện hữu.

Hải My (Theo Logisticsmanager.com)