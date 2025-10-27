Hermès bổ nhiệm tân giám đốc sáng tạo thời trang nam

Hermès công bố nhà thiết kế người Anh Grace Wales Bonner làm giám đốc sáng tạo mảng thời trang nam may sẵn, từ ngày 21/10.

Grace Wales Bonner kế nhiệm vị trí của nhà thiết kế Véronique Nichanian nắm giữ suốt 37 năm tại Hermès. Theo đại diện thương hiệu, quyết định nhân sự này mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự kết hợp giữa di sản thủ công tinh hoa và tầm nhìn đương đại, đa văn hóa.

Nhà thiết kế Grace Wales Bonner. Ảnh: IGNV

Nhà thiết kế Grace Wales Bonner sinh năm 1980 tại London, tốt nghiệp trường Central Saint Martins danh tiếng vào năm 2014. Suốt một thập kỷ qua, bà nổi tiếng trong làng mốt toàn cầu với thương hiệu cá nhân mang tên mình, nổi bật với tư duy thiết kế thời trang nam giới sáng tạo và tinh tế. Tài năng của bà được ghi nhận qua nhiều giải thưởng cao quý, gồm giải thưởng Thiết kế quốc tế cho thời trang nam của CFDA, Vogue Fashion Fund (2021) và Nhà thiết kế thời trang nam giới Anh của Fashion Awards (2024).

Phía Hermès bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của tân giám đốc sáng tạo. "Tôi rất hài lòng khi được chào đón Grace Wales Bonner vào gia đình nghệ thuật Hermès. Cách tiếp cận đương đại của bà với nghề thủ công, thời trang và văn hóa sẽ góp phần định hình phong cách thời trang nam của Hermès", ông Pierre-Alexis Dumas, Giám đốc Nghệ thuật Tổng quát Hermès chia sẻ.

Ông Dumas cũng nhấn mạnh những phẩm chất ở nhà thiết kế người Anh được đánh giá cao: sự duyên dáng, tò mò, óc sáng tạo, cộng hưởng tư duy và phương pháp tiếp cận tinh tế.

Bộ sưu tập đầu tiên của Grace Wales Bonner dự kiến ra mắt tháng 1/2027. Ảnh: Malick Bodian

Nhà thiết kế sinh năm 1980 bày tỏ niềm vinh dự khi nhận vai trò mới. "Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, được tiếp nối di sản của những nghệ nhân và nhà thiết kế tài hoa. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Pierre-Alexis Dumas và Axel Dumas vì tạo cơ hội cho tôi mang tầm nhìn của mình đến ngôi nhà này", tân giám đốc sáng tạo chia sẻ.

Người tiền nhiệm của Wales Bonner là bà Véronique Nichanian, được xem là một trong những giám đốc sáng tạo tại vị lâu nhất trong ngành thời trang. Với óc sáng tạo bền bỉ, bà có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ kéo dài 37 năm và sẽ ra mắt bộ sưu tập cuối cùng trên sàn diễn Thu - Đông 2026.

Bộ sưu tập đầu tiên của Grace Wales Bonner dành cho Hermès dự kiến ra mắt vào tháng 1/2027 được kỳ vọng sẽ truyền một luồng gió sáng tạo mới vào thương hiệu.

Tại Việt Nam, thương hiệu Hermès được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Thanh Thư