'Hercules' có phim người đóng

Phim hoạt hình "Hercules" của Disney năm 1997 sẽ được chuyển thể thành phiên bản người đóng.

Hollywoodreporter xác nhận anh em Joe và Anthony Russo - đạo diễn Avengers Avengers: Endgame - đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Disney thuê David Callaham - biên kịch của Shang-Chi and The legend of the Ten Rings - viết kịch bản. Hiện vẫn chưa có thông tin về thời gian, kinh phí sản xuất và dàn diễn viên tham gia.

Tạo hình dũng sĩ Hercules trong phiên bản hoạt hình. Ảnh: Disney.

Phát hành hè 1997, phim hoạt hình Hercules thu về hơn 252 triệu USD trên toàn cầu. Tác phẩm do Ron Clements và John Musker đạo diễn. Phim sử dụng 18 biên kịch, thay đổi nhiều nội dung so với câu chuyện gốc trong Thần thoại Hy Lạp. Hercules là con đẻ của nữ thần Hera và phải sống tuổi thơ khó khăn khi bị thần địa ngục Hades hãm hại. Ngoài cuộc chiến gay cấn khi Hercules giúp bảo vệ đỉnh Olympus khỏi Hades và những Titan, phim có những giây phút lãng mạn giữa anh với cô gái Meg. Sau đó, hãng còn sản xuất một bộ phim truyền hình và trò chơi điện tử ăn theo Hercules.

Trailer Hercules 1997 Trailer phim hoạt hình "Hercules" năm 1997. Video: Disney.

Disney vừa ra mắt tác phẩm người đóng Mulan hôm 9/3 nhưng sau đó hủy chiếu do Covid-19. Trước đó, hãng từng thành công với loạt phim như Maleficent (2014), Cinderella (2015), Beauty and the Beast (2017), The Lion King ( 2019)...

Hiểu Nhân