Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn'

Lần thứ 4 liên tiếp đồng hành cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn", Herbalife hiện thực hóa một phần cam kết góp phần khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng.

Sáng ngày 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4 chính thức được phát động với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam. Trải qua ba năm tổ chức, số lượng người tham gia tăng trưởng đều đặn, từ hơn 2.000 lượt đăng ký vào năm 2022, tăng lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và đạt gần 5.000 lượt vào năm 2024. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những cá nhân dám thay đổi bản thân, có hành trình cải thiện sức khỏe ấn tượng và câu chuyện tạo động lực cho cộng đồng với thông điệp "Vượt giới hạn - Lan tỏa tinh thần sống khỏe đẹp".

TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi lần thứ 4 tặng hoa cho Hội đồng giám khảo. Ảnh: Herbalife

Qua bốn mùa tổ chức, "Tôi khỏe đẹp hơn" thu hút người tham dự từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến người cao tuổi. Cuộc thi đã nhận được hàng chục nghìn bài viết, hình ảnh, video chia sẻ cùng hàng triệu lượt tương tác, bình luận trên các nền tảng số. Bằng cách tôn vinh những tấm gương điển hình và hành trình thay đổi tích cực, chương trình hướng đến tạo hiệu ứng lan tỏa, truyền cảm hứng và thúc đẩy cộng đồng cùng hành động để cải thiện sức khỏe. Nhiều người chia sẻ, qua cuộc thi đã nhận ra rằng việc phòng chống bệnh tật không bắt đầu từ đâu xa mà chính từ bữa ăn, giấc ngủ và thói quen vận động hàng ngày.

Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ tập trung vào kết quả giảm cân hay cải thiện hình thể, mà quan trọng hơn là tìm ra những câu chuyện truyền cảm hứng, những nhân vật thay đổi cả vóc dáng, tư duy và lối sống một cách khoa học. Đây cũng là cách để những kiến thức khoa học về dinh dưỡng đến gần hơn với cộng đồng một cách thiết thực, dễ tiếp cận.

GS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4 phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Herbalife

Ban tổ chức cho biết, mùa giải vừa qua đã để lại nhiều câu chuyện sâu sắc, truyền cảm hứng và những khoảnh khắc xúc động của thí sinh. "Tôi khỏe đẹp hơn" không phải là một cuộc đua về cân nặng, mà là hành trình của thay đổi nhận thức và kết nối cộng đồng, lan tỏa những điều tích cực trong xã hội hiện đại.

Năm nay, cuộc thi tiếp tục có những đổi mới để gần gũi và hấp dẫn hơn. Ngoài việc tăng cường hoạt động tương tác, giao lưu trực tuyến cùng chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên thể hình, ban tổ chức còn mở rộng thêm các hạng mục tôn vinh mang tính cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của gia đình, nhóm bạn hay các câu lạc bộ, nhấn mạnh vai trò đồng hành để hành trình bền bỉ trở nên dễ dàng và ý nghĩa.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ cuộc thi đã trở thành một nền tảng thường niên để truyền cảm hứng cho nhiều người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Từ đó, họ có thể cách xây dựng các thói quen sống lành mạnh bao gồm việc tập thể dục thường xuyên kết hợp với dinh dưỡng cân bằng. "Việc hợp tác cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức cuộc thi này là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của người dân và cộng đồng tại Việt Nam", ông Vũ Văn Thắng nói.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam bổ sung, bên cạnh đồng hành cuộc thi, doanh nghiệp còn có nhiều sáng kiến, góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của dinh dưỡng và hoạt động thể thao để có một sức khỏe tốt hơn mỗi ngày. "Herbalife và mỗi thành viên độc lập Herbalife đều là những đại sứ, mang những thông điệp về lối sống lành mạnh tích cực đến với cộng đồng và rất nhiều thành viên độc lập Herbalife cũng là những ứng viên tham gia cuộc thi này", ông Nguyễn Thành Đạt cho biết.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Herbalife

Khi đồng hành "Tôi khỏe đẹp hơn", Herbalife mong muốn giúp những người tham gia và những người xung quanh trong cộng đồng cùng chia sẻ, thực hành những thói quen lâu dài về thực hành dinh dưỡng khoa học, cân bằng kết hợp với tập luyện thể thao, tiến tới đạt mục tiêu lâu dài về sức khỏe. "Với ý nghĩa như vậy nên quá trình đồng hành của Herbalife không chỉ là một mùa, hai mùa mà là hành trình lâu dài để xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động để đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe trong cộng đồng", ông Nguyễn Thành Đạt khẳng định.

Kim Anh