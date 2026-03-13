Herbalife Việt Nam đồng hành chương trình thể dục thể thao toàn dân

Herbalife Việt Nam tiếp tục hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam từ tháng 3, mở rộng chương trình thể dục thể thao toàn dân năm 2026, tăng cường sức khỏe cộng đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp hai bên triển khai chuỗi sự kiện "Chương trình Toàn dân Tập luyện Thể dục Thể thao". Trong năm nay, Herbalife Việt Nam và Ủy ban Olympic Việt Nam dự kiến mở rộng quy mô chương trình, tổ chức lộ trình xuyên Việt với 30 sự kiện tại 21 tỉnh, thành phố từ tháng 3 đến tháng 9. Chương trình kỳ vọng thu hút hơn 50.000 lượt người tham gia trực tiếp, gấp đôi so với năm trước.

Đồng thời doanh nghiệp sẽ hợp tác với các cơ quan địa phương để tạo không gian thể thao đa dạng, tập trung vào việc cải thiện thể trạng của mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng nền tảng giao lưu xã hội. Ngoài ra sự kiện còn kỳ vọng góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng, trở thành một phần thiết yếu trong đời sống văn hóa địa phương.

Sự kiện đồng diễn tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt, ngày 19/10/2025 Ảnh: Herbalife Việt Nam

"Đây là một phần trong nỗ lực dài hạn của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thói quen rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe cộng đồng trên toàn quốc. Chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp sức khỏe toàn diện là kết quả của vận động đều đặn kết hợp với dinh dưỡng khoa học. Sức khỏe là nền tảng vô cùng quan trọng để xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển bền vững", đại diện Herbalife Việt Nam cho biết.

Năm ngoái, chương trình này bắt đầu từ tháng 9, tổ chức tại 17 tỉnh, thành phố với 20 sự kiện, thu hút gần 23.000 người tham gia trực tiếp. Các hoạt động như chạy bộ phong trào 1 km, đồng diễn thể dục và trò chơi vận động tập thể nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng.

Herbalife là thương hiệu dinh dưỡng thành lập năm 1980 tại Mỹ, có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Herbalife chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 và bắt đầu chương trình hợp tác toàn diện với thể thao Việt Nam từ năm 2012.

Lan Anh