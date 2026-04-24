Herbalife chi 55 triệu USD mua tài sản của Bioniq

Herbalife sẽ hoàn tất thương vụ mua lại một số tài sản của Bioniq trong quý II, nhằm mở rộng mảng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa.

Theo thỏa thuận, Herbalife chi khoảng 55 triệu USD cho thương vụ, thanh toán trong 5 năm. Trong đó, 10 triệu USD được trả khi hoàn tất giao dịch. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể chi thêm tối đa 95 triệu USD tùy theo hiệu quả hoạt động tương lai.

Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý II. Các sản phẩm của Bioniq có thể được phân phối từ cuối năm nay tại một số thị trường châu Âu và Mỹ thông qua mạng lưới của Herbalife, trước khi mở rộng sang các khu vực khác.

Herbalife dự định mở rộng thị trường thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cá nhân hóa thông qua thương vụ mua lại Bioniq. Ảnh: Herbalife

Theo Herbalife, thương vụ này là một phần trong định hướng chuyển dịch sang mô hình nền tảng sức khỏe dựa trên công nghệ và dữ liệu. Lãnh đạo doanh nghiệp nhận định cá nhân hóa và dữ liệu đang trở thành xu hướng chủ đạo của ngành, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp dinh dưỡng.

"Bằng cách kết hợp công nghệ thực phẩm bổ sung cá nhân hóa của Bioniq với Pro2col và mạng lưới các nhà phân phối trên toàn cầu của Herbalife, chúng tôi đang mở rộng khả năng cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa trên quy mô toàn cầu", ông Stephan Gratziani, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Herbalife chia sẻ.

Bioniq phát triển các công thức thực phẩm bổ sung cá nhân hóa dựa trên công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, kết hợp dữ liệu về tiền sử sức khỏe và các dấu ấn sinh học. Sản phẩm của công ty phục vụ nhiều nhóm khách hàng, từ người tiêu dùng quan tâm sức khỏe hàng ngày đến vận động viên chuyên nghiệp.

Theo Vadim Fedotov, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Bioniq, công ty được thành lập năm 2019 với mục tiêu tối ưu hóa sức khỏe dựa trên dữ liệu sinh học và lối sống. Ông cho rằng việc hợp tác với Herbalife giúp mở rộng khả năng tiếp cận người dùng nhờ hệ thống phân phối toàn cầu.

Thương vụ này nối tiếp các khoản đầu tư trước đó của Herbalife như Pro2col và Link BioSciences, nhằm mở rộng danh mục sản phẩm cá nhân hóa. Doanh nghiệp kỳ vọng sự kết hợp giữa công nghệ, năng lực sản xuất và mạng lưới phân phối sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong khuôn khổ giao dịch, Herbalife cũng có quyền chọn mua lại Bioniq LAB - nền tảng nghiên cứu về phân tử nhỏ và peptide, qua đó tạo thêm dư địa phát triển dài hạn.

Cristiano Ronaldo, đối tác dinh dưỡng toàn cầu của Herbalife đồng thời là cổ đông của Bioniq, cho biết, dinh dưỡng cá nhân hóa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì phong độ thi đấu. Theo siêu sao Bồ Đào Nha, việc tích hợp sản phẩm của Bioniq có thể giúp nhiều người tiếp cận giải pháp phù hợp hơn với tình trạng sức khỏe.

Cristiano Ronaldo mua 10% cổ phần của công ty HBL Pro2col Software. Ảnh: Herbalife

Herbalife thành lập năm 1980, niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, hiện cung cấp sản phẩm dinh dưỡng tại hơn 90 thị trường thông qua mô hình bán hàng trực tiếp. Doanh nghiệp tập trung vào các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và hệ thống phân phối toàn cầu.

Bioniq, thành lập năm 2019 tại London (Anh), phát triển thực phẩm bổ sung cá nhân hóa dựa trên dữ liệu sinh học, bảng hỏi sức khỏe và xét nghiệm máu. Công ty xây dựng cơ sở dữ liệu dinh dưỡng cá nhân hóa quy mô lớn, phục vụ hàng trăm nghìn người dùng tại nhiều quốc gia.

Song Anh