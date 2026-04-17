Henry: 'Real phải nếm thứ thuốc độc do chính họ tạo ra'

ĐứcTheo cựu danh thủ Thierry Henry, Bayern Munich dùng chính sở trường của Real Madrid để loại đối thủ này khỏi Champions League.

Trong trận lượt về tứ kết Champions League tối 15/4, Real dẫn ba lần, nhưng bị Bayern gỡ hòa rồi thắng ngược 4-3. Chung cuộc, đội bóng nước Đức vào bán kết với tổng tỷ số 6-4.

Về mặt truyền thống, việc Real liên tục đánh mất lợi thế trước Bayern là một bất ngờ. Ở Champions League, đội bóng Tây Ban Nha từng nổi tiếng với những cuộc lội ngược dòng không tưởng. Năm 2016, họ thắng Wolfsburg 3-0 sau trận lượt đi tứ kết thua 0-2. Ở các vòng loại trực tiếp năm 2022, họ tiếp tục ngược dòng trước PSG, Chelsea và Man City. Ở lượt về bán kết năm 2024, Real thậm chí chỉ cần vài phút cuối để thắng ngược Bayern 2-1.

"Real từng tự hào là ông vua không thể tranh cãi của những màn ngược dòng, nhưng Bayern đã cho họ nếm vị đắng của chính thứ thuốc độc mà họ tạo ra", Thierry Henry, cựu tiền đạo của Arsenal và Barca, bình luận về trận đấu hấp dẫn trên sân Allianz Arena tối 15/4.

Các cầu thủ Bayern ăn mừng trong trận thắng Real 4-3 ở lượt về vòng tứ kết Champions League, trên sân Allianz Arena tối 15/4. Ảnh: Reuters

Sau khi thua 1-2 ở lượt đi trên sân nhà Bernabeu, Real đã chơi đầy nỗ lực ở lượt về. Họ ba lần dẫn trước nhờ cú đúp của Ardan Guler và Kylian Mbappe trong hiệp một. Lợi thế được duy trì cho đến phút 86, trước khi Eduardo Camavinga mắc lỗi câu giờ và nhận thẻ vàng thứ hai. Trong thế thiếu người, họ để Bayern ghi liên tiếp hai bàn. Trong đó, bàn gỡ hòa 3-3 được thực hiện ở phút 89 và bàn ấn định chiến thắng 4-3 vào phút bù thứ tư.

Theo Henry, sai lầm của Real là chơi thiếu quyết tâm và gắn kết sau khi mất người. Nếu không, đội bóng Tây Ban Nha có thể đã duy trì tỷ số và đưa trận đấu đến loạt luân lưu. "Nếu chỉ còn 10 người và không sẵn sàng nỗ lực hơn để phòng ngự như một tập thể, bạn sẽ phải trả giá trước một đội bóng như Bayern. Điều đó là chắc chắn", Henry nói thêm.

Champions League là đấu trường thứ ba mà Real phải nói lời giã biệt trong cay đắng mùa này. Trước đó, họ thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha và đội hạng nhì Albacete 2-3 tại vòng 1/8 Cup Nhà vua. Ở La Liga, Real đang xếp thứ hai sau 31 vòng, kém Barca đến 9 điểm trước 7 vòng cuối. Nếu thi đấu không tốt trong ba vòng tới, họ phải đối mặt nguy cơ chứng kiến kình địch đăng quang trước khi gặp nhau ở vòng 35.

Emmanuel Petit, một cựu danh thủ khác từng chơi cho cả Arsenal và Barca, cho rằng mùa giải tồi tệ của Real bắt nguồn từ đội hình. Lý do này gồm cả khâu chuyển nhượng, lựa chọn HLV và cầu thủ. "Nhiều cầu thủ không đủ trình độ để chơi cho Real", Petit nói.

Thanh Quý (theo RMC Sport)