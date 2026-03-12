Henry: 'Nếu khoác áo Real, tóc tôi sẽ mọc lại thì sao'

Tây Ban NhaCựu tiền đạo Barca Thierry Henry thán phục màn trình diễn của Real Madrid trong trận thắng Man City 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trên sân Bernabeu tối 11/3, Real ghi ba bàn ngay hiệp một dù không áp đảo về thế trận. Phút 22, Federico Valverde thoát xuống từ cánh phải, rê qua thủ môn Gianluigi Donnarumma rồi sút vào khung thành trống. 5 phút sau đó, tiền vệ người Uruguay một lần nữa có bóng trống trải trong vòng cấm, sút chéo góc nhân đôi cách biệt. Đến phút 42, vẫn là Valverde tâng bóng qua trung vệ Marc Guehi rồi vô lê ấn định chiến thắng 3-0.

Màn trình diễn của Real càng thêm phần ấn tượng, nếu xét về mặt lực lượng. Họ bước vào trận đấu mà không có 7 ngôi sao do chấn thương, trong đó có Kylian Mbappe, Rodrygo và Jude Bellingham. Trái với đội hình "què quặt" của Real, Man City tung vào sân hầu hết các cầu thủ đang sung sức như Erling Haaland, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Marc Guehi...

Valverde vô lê ấn định chiến thắng trận Real thắng Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha tối 11/3. Ảnh: Reuters

Theo Henry, mỗi khi thi đấu ở Champions League, chiếc áo Real khiến các cầu thủ trở nên khác biệt, tập trung và chơi tốt. Cựu ngôi sao Barca nổi tiếng với cái đầu hói thừa nhận: "Tôi không ngờ Real thắng được như vậy. Dù rất khó nói ra, chúc mừng các bạn. Tôi không biết trên chiếc áo đấu của họ có gì. Tất nhiên là tôi đang nói đùa, vì tôi không muốn mặc chiếc áo đó. Nhưng biết đâu nếu mặc, tóc tôi sẽ mọc lại thì sao".

Henry cũng dành lời khen cho Valverde về phong độ, tinh thần và khả năng dứt điểm. Ông khẳng định việc Valverde ghi bàn là hoàn toàn bình thường, nhưng lập hat-trick trong một trận đỉnh cao vẫn nằm ngoài dự đoán. Ngoài ra, cựu danh thủ người Pháp còn khen Real về nỗ lực tập thể, cách các cầu thủ cùng nhau phòng ngự, tấn công.

Thiago Pitarch cũng là một điểm sáng trong đội hình Real. Trong trận thứ năm khoác áo đội một, tiền vệ 18 tuổi chơi không kém gì những đàn anh trưởng thành, tự tin phối hợp và đóng góp quan trọng vào chiến thắng. "Tôi không biết cách phát âm tên cậu ấy, Pitarch. Tôi đã xem cậu ấy rất kỹ tối nay. Một trận đấu tuyệt vời. Cậu ấy có mặt khắp mọi nơi", Henry nói thêm.

Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Etihad của Man City ngày 17/3. Đội bóng Anh cần thắng chênh lệch ít nhất ba bàn trong 90 phút để san bằng cách biệt. Đội đi tiếp trong cặp này nhiều khả năng vào tứ kết gặp Bayern, đội đã thắng Atalanta 6-1 trong một trận khác ở lượt đi vòng 1/8.

Thanh Quý (theo Marca)