Henry khoe hình thể săn chắc ở tuổi 48

Cựu tiền đạo vô địch World Cup 1998, Thierry Henry tiết lộ ba bí quyết giúp anh duy trì hình thể săn chắc hơn thời còn thi đấu.

Trên trang cá nhân hôm 14/3, Henry đăng loạt ảnh khoe thân hình cơ bắp cùng video tập luyện trong phòng gym tại nhà. Ở tuổi 48, huyền thoại bóng đá Pháp vẫn giữ cơ bụng rõ nét, bờ vai và cánh tay vạm vỡ, khiến nhiều người bất ngờ vì thể trạng thậm chí trông "đô" hơn giai đoạn anh còn thi đấu đỉnh cao.

Henry khoe hình thể ở tuổi 48.

Trong video, Henry tập luyện cùng bạn đời Andrea Rajacic. Hai người thực hiện các bài tập nhiều động tác liên tiếp với cường độ cao, giúp vừa phát triển cơ bắp vừa đốt mỡ. Các đoạn clip được ghép cùng lúc, cho thấy cả hai luân phiên thực hiện các động tác chống đẩy, tập tạ và các bài tập toàn thân.

Kèm theo video, Henry tiết lộ ba nguyên tắc anh duy trì để giữ phong độ thể chất, là tập luyện chăm chỉ, ăn uống khoa học và loại bỏ đường khỏi chế độ dinh dưỡng. "Buổi tập một giờ cùng bạn đồng hành của tôi, với áo tạ 10 kg", cựu tiền đạo Arsenal và Barca viết. "Tập chăm, ăn tốt, không đường".

Theo Henry, việc tập đều đặn mỗi ngày là yếu tố quan trọng nhất. Anh thường dành khoảng một giờ cho mỗi buổi tập, kết hợp nhiều dạng bài khác nhau để tăng sức mạnh và độ bền. Việc mặc áo tạ nặng khoảng 10 kg trong lúc tập cũng giúp tăng độ khó, khiến cơ bắp phải hoạt động nhiều hơn.

Bên cạnh tập luyện, chế độ dinh dưỡng được Henry đặc biệt chú trọng. Cựu tiền đạo người Pháp cho biết anh ưu tiên các thực phẩm giàu protein, rau xanh và các món ít chế biến để hỗ trợ quá trình phục hồi cơ bắp. Chế độ ăn này giúp duy trì tỷ lệ mỡ thấp, nhờ đó các nhóm cơ rõ nét hơn.

Nguyên tắc thứ ba là hạn chế tối đa đường. Theo cựu tuyển thủ Pháp, đường dễ khiến cơ thể tích mỡ và làm giảm hiệu quả tập luyện. Vì vậy anh gần như loại bỏ các loại đồ ngọt và đồ uống nhiều đường khỏi khẩu phần hàng ngày.

Thời còn thi đấu, Henry nổi tiếng với thân hình mảnh và linh hoạt, phù hợp với lối chơi tốc độ. Anh từng giành World Cup 1998, vô địch Euro 2000 cùng Pháp và Champions League 2009 với Barca. Đỉnh cao của anh là những năm tháng khoác áo Arsenal thời 1999-2007, khi anh giành Quả Bóng Bạc 2003 và Bóng Đồng 2006.

Sau khi rời Arsenal, anh tiếp tục gặt hái danh hiệu trong màu áo Barca, nổi bật là cú ăn ba mùa 2008–2009. Henry giải nghệ năm 2014, sau 5 mùa giải chơi cho New York Red Bulls tại Mỹ. Sau khi treo giày, cựu tiền đạo người Pháp chuyển sang làm HLV và bình luận viên. Anh từng dẫn dắt Monaco, Montreal Impact và làm trợ lý cho tuyển Bỉ. Hiện Henry thường xuất hiện trên truyền hình với vai trò chuyên gia phân tích.

