Henry: 'Cầu thủ Real nắm 90% quyền lực, chỉ 10% thuộc về HLV'

Theo cựu tiền đạo Thierry Henry, HLV Xabi Alonso thất bại ở Real Madrid vì chưa biết cách quản trị cầu thủ.

Bình luận trên chương trình Golazo của CBS Sports, Henry cho rằng Alonso đã quá sa đà vào việc "huấn luyện" đơn thuần đối với một số cầu thủ, trong khi lại chưa "quản trị" đủ tốt.

"Cả Barca và Real đều sở hữu những cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng Barca là nơi tạo ra các HLV", Henry, người từng có ba năm khoác áo Barca, so sánh để làm rõ quan điểm. "Họ có một bản sắc lối chơi riêng biệt cần được tôn trọng tuyệt đối bởi cả CLB lẫn người hâm mộ. Nếu bạn không khớp với triết lý đó, bạn không có cửa ở lại. Nhưng tại Real, cách tiếp cận hoàn toàn khác. Như Chủ tịch Florentino Perez từng nói: 90% quyền lực là do cầu thủ, HLV chỉ chiếm 10%. Bạn phải hiểu rằng mình là người để các cầu thủ cầm lái con tàu".

Alonso chỉ đạo cầu thủ Real trong một trận đấu thuộc FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ. Ảnh: AFP

Thời còn đá cho Barca, Henry làm việc dưới trướng Pep Guardiola. Và trong góc nhìn của cựu tiền đạo Pháp, HLV gốc Catalonia là người hiếm hoi có thể làm tốt ở cả hai khía cạnh: quản trị cầu thủ lẫn huấn luyện chuyên môn.

"Có những HLV chỉ đơn giản để cầu thủ được tự do là chính mình", Henry nói thêm. "Ở các đội bóng lớn, bạn không thể bắt những siêu sao phải có mặt ăn sáng đúng 8 giờ chỉ để nghe bạn giảng giải về chiến thuật. Họ sẽ nói thẳng: 'Tôi mang Champions League về cho ông, nhưng không phải vào lúc 8 giờ sáng'. Đối đầu với họ lúc đó để làm gì? Mục tiêu tối thượng là chiến thắng chứ không phải là đánh mất lòng tin của cầu thủ. Tôi từng là HLV, nên tôi hiểu bạn sẽ luôn là người thua trong cuộc chiến quyền lực đó".

"Đôi khi cái tôi và nhãn quan chiến thuật của HLV sẽ trỗi dậy", Henry tiếp tục. "Nhưng bạn phải tự hỏi: Mục tiêu cuối cùng là gì? Đó là làm sao để ngôi sao đó tỏa sáng rực rỡ nhất trong đêm nay. Nếu một ngôi sao chủ chốt đến muộn bữa sáng hay muộn buổi họp chiến thuật, bạn sẽ làm gì? Nếu muộn họp, anh ta sẽ không được vào phòng, nhưng bạn sẽ không phạt anh ta bằng cách gạch tên khỏi đội hình xuất phát. Vì tôi cần chiến thắng! Là HLV, bạn cần thắng trận và không được để mất lòng quân".

Henry vui vẻ với HLV Guardiola thời cả hai còn phụng sự Barca. Ảnh: AFP

Henry cũng so sánh môi trường Real với Juventus và dẫn ra một ví dụ khác là khi HLV Maurizio Sarri sang đội bóng thành Turin, một số cầu thủ phàn nàn rằng ông ấy vẫn nghĩ đang ở Napoli để huấn luyện đơn thuần. "Tại Juventus, các cầu thủ cũng nói rằng HLV phải biết cách quản trị tập thể nhiều hơn. Cá nhân tôi không đồng tình với quan điểm đó, nhưng thực tế nó là như vậy. Gareth Bale từng ngồi với chúng ta tại đây vào hôm trước, và cậu ấy nói rằng ở Real, điều tiên quyết là phải biết quản trị cầu thủ", danh thủ Pháp nhấn mạnh.

"Tôi thấy tiếc cho Alonso, vì chúng ta đã thấy những gì cậu ấy làm được với Leverkusen khi được huấn luyện một đội bóng sẵn sàng lắng nghe và thực hiện mọi yêu cầu từ HLV. Nhưng Real là môi trường khác hoàn toàn. Ở đó, bạn cần một cách tiếp cận khác", Henry nói thêm. "Bạn phải biết gạt cái tôi sang một bên. Những cầu thủ đó đã vô địch ở đây, hãy để họ giúp bạn làm quen với áp lực. Khi bạn đã có trong tay một hai danh hiệu hay một chức vô địch Champions League, lúc đó hãy bắt đầu thể hiện uy quyền. Còn lúc đầu, cần trí tuệ cảm xúc cực cao để thấu hiểu cầu thủ và cùng nhau tiến về trước. Mục tiêu cuối cùng là đôi bên cùng thắng".

HLV Alonso bắt tay Vinicius khi tiền đạo này rời sân trong một trận Champions League cùng Real Madrid. Ảnh: AP

Cùng bình luận với Henry, Jamie Carragher bảo vệ phương pháp của Alonso - đồng đội cũ ở Liverpool. Cựu trung vệ người Anh cho rằng từng là công thần ở đội chủ sân Santiago Bernabeu cũng như từng được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti, Alonso thừa hiểu cách quản trị những "cái tôi" lớn ở Real là thế nào, nhưng những ngôi sao này đã quá được nuông chiều, và vì thế HLV xứ Basque không thể tỏ ra như không có gì xảy ra.

"Tôi luôn cảm thấy công việc tại Real có lẽ phù hợp hơn với những người đang ở sườn dốc bên kia sự nghiệp cầm quân, những người ít can thiệp sâu vào chuyên môn mà thiên về quản trị con người nhiều hơn", Carragher nêu quan điểm. "Khi bạn còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết như Alonso, bạn luôn khao khát áp đặt ý tưởng và triết lý của mình lên sân tập mỗi ngày. Những người thực sự thành công chỉ có Del Bosque, Ancelotti và Zidane, họ đều là những nhà quản trị đại tài, nhưng không hẳn là những HLV thuần túy xuất chúng. Văn hóa ở Real là vậy".

Hoàng Thông tổng hợp