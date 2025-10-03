Hẹn hò với bạn trai 'xấu' để không bị phản bội

MỹCamila Cuesta, 28 tuổi, ở New York đặt mục tiêu chọn bạn trai già hơn, ngoại hình kém hơn để có cảm giác an toàn sau nhiều mối tình tan vỡ.

"Người đàn ông không có phụ nữ theo đuổi sẽ không còn lý do nào để phản bội tôi", Camila nói. Đây là bài học cô rút ra sau nhiều mối quan hệ thất bại với những chàng trai "quá hấp dẫn" với thu nhập tốt, ngoại hình đẹp nhưng thường ghosting (biến mất không lý do). Một số khác thích duy trì mối quan hệ mập mờ hơn yêu nghiêm túc. Những trải nghiệm tiêu cực khiến cô nhận ra mình luôn bị đặt trong cảm giác cạnh tranh, mệt mỏi.

Câu chuyện của Camila phản ánh xu hướng hẹn hò được Gen Z đặt tên là Shrekking, lấy cảm hứng từ nhân vật Shrek trong bộ phim hoạt hình cùng tên - một người đàn ông có ngoại hình thô kệch nhưng cưới được công chúa.

Shrekking ám chỉ việc chủ ý chọn người hẹn hò kém hấp dẫn hơn với hy vọng nhận được sự đối xử tốt hơn.

Khảo sát của ứng dụng hẹn hò Bumble trong năm 2024 cho thấy 63% người dùng cảm thấy thoải mái khi hẹn hò người lớn tuổi, ngoại hình kém hơn để cảm thấy được yêu thương thật lòng. Xu hướng Shrekking nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội, ghi nhận hàng triệu lượt xem và thảo luận.

Rae Weiss, huấn luyện viên hẹn hò tại Chicago (Mỹ), cho rằng xu hướng này thực chất không mới. Bà dẫn ví dụ trong loạt phim Sex and the City, khi nhân vật Charlotte York kết hôn với Harry Goldenblatt, một người đàn ông kém hấp dẫn theo chuẩn mực nhưng lại trở thành bạn đời phù hợp.

"Tôi nghĩ Gen Z đặt tên cho xu hướng này từ sự thất vọng với ghosting hay mối quan hệ mập mờ", bà nói. Weiss nhận định hiện tượng này có thể góp phần thúc đẩy xu hướng các mối quan hệ chênh lệch tuổi tác.

Mặt khác, Gen Z đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống tình cảm. Khảo sát của Viện Kinsey và Lovehoney (Mỹ) cho thấy 25% Gen Z chưa từng có quan hệ tình dục. Trung tâm Khảo sát Pew cũng ghi nhận giới trẻ ngày nay ít yêu đương hơn với 56% đã có mối quan hệ tình cảm trong tuổi teen, thấp hơn so với 76% của Gen X và 78% của thế hệ Baby Boomers.

Tiến sĩ Jennie Rosier, Đại học James Madison (Mỹ), cho rằng ngoại hình kém hấp dẫn không đảm bảo sự chung thủy. Mạng xã hội đã khuếch đại yếu tố ngoại hình, khiến một số người cảm thấy họ được chú ý quá mức.

Thay vì tập trung vào ngoại hình, nhiều phụ nữ sẽ chọn bạn đời mà họ tin sẽ đối xử tôn trọng và ổn định về mặt cảm xúc. Đây là cách họ bảo vệ bản thân sau những trải nghiệm bị từ chối hoặc bỏ rơi trong các mối quan hệ trước.

Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý bà cho rằng xu hướng này có thể tạo ra mất cân bằng quyền lực ngay từ đầu, khiến một bên cảm thấy nắm quyền kiểm soát còn bên kia bị thúc ép để "kiếm" tình cảm.

"Ban đầu có thể mang lại ảo giác an toàn và tự tin, nhưng lâu dài có thể dẫn đến giám sát, tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng cảm xúc", bà nhấn mạnh.

