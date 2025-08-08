Hẹn hò kiểu mới: Cùng nhau sửa nhà

Trong buổi hẹn đầu, Storm Halestrap và bạn trai không đến nhà hàng hay quán bar như thông thường mà cùng nhau lắp đèn bàn ăn trong nhà cô.

Nữ nhiếp ảnh gia 24 tuổi ở Brooklyn thường xuyên dùng ứng dụng hẹn hò với yêu cầu "tìm đàn ông biết sửa chữa vặt". Cô cho rằng đàn ông thường hào hứng khi có việc để làm và thích cảm giác được giúp đỡ.

Storm Halestrap là một trong nhiều cô gái theo đuổi trào lưu hẹn hò "Bob the Builder", dùng ứng dụng để tìm đàn ông sẵn sàng giúp lắp kệ, treo tranh hoặc sửa đèn. Trào lưu này bắt nguồn từ TikToker Elyse Myers, người từng rủ một chàng trai quen qua mạng đến lắp đèn. Sau đó, nhiều người thử hẹn buổi đầu bằng cách cùng làm việc nhà thay vì gặp ở nhà hàng hay quán cà phê. Họ cho rằng hoạt động tay chân giúp cả hai tương tác tự nhiên, giảm áp lực trong lần đầu gặp mặt.

Halestrap nói không chủ đích tìm một "Mr Fix-It", cách người Mỹ gọi những người đàn ông giỏi sửa chữa vặt và thích giúp người khác làm việc nhà. Nhưng cuối cùng cô lại hẹn hò với đúng kiểu người này.

Storm Halestrap ở New York, Mỹ. Ảnh: NY Post

Bạn trai hiện tại của cô là một nhân viên tài chính. Hai người quen qua ứng dụng hẹn hò ngay sau khi cô chuyển đến New York. Khi biết phòng ngủ của Halestrap nhỏ, tối và thiếu sức sống, anh đề nghị biến việc cải tạo thành buổi hẹn đầu tiên.

Họ đi uống nước rồi ghé cửa hàng mua cây xanh và giúp cô mang về nhà. Tại đây, anh cũng chú ý đến những bức tường trống và đề nghị treo tranh. Chàng trai cũng chủ động mua đinh và đèn để thêm ánh sáng cho phòng ăn.

Tiến sĩ Jennifer Gunsaullus, nhà xã hội học, diễn giả và người sáng lập trung tâm Courageous Intimacy (Mỹ) cho rằng xu hướng này tái hiện mô hình truyền thống, trong đó nam giới thể hiện vai trò qua hành động, còn phụ nữ chủ động nhờ giúp đỡ. "Việc sửa chữa hay lắp đặt giúp đàn ông thể hiện khả năng giải quyết vấn đề ngay từ buổi gặp đầu tiên", bà nói.

Teana Heys, 23 tuổi, sống tại Seattle, cho biết từng nhờ một người mới quen đến giúp lắp TV thay vì hẹn ăn tối. Cô cho rằng cách làm này giúp cô hiểu tính cách đối phương tốt hơn so với những buổi trò chuyện thông thường.

Tương tự, Rimika Banerjee, 24 tuổi, kể rằng sau khi chuyển nhà, cô đã thử chủ động đề nghị hỗ trợ lắp nội thất khi bắt đầu trò chuyện với người mới quen qua ứng dụng. Ý tưởng này thu hút nhiều người sẵn lòng giúp đỡ, trong đó có một người đã đến lắp khung giường và để lại ấn tượng tốt.

"Cảm giác như có trải nghiệm bạn trai ngay từ buổi đầu", cô nói. Rimika đánh giá đây là trải nghiệm dễ chịu, giảm căng thẳng và tạo kết nối nhanh chóng.

Tuy nhiên, tiến sĩ Jennifer Gunsaullus cảnh báo một số người đàn ông có thể bị lợi dụng khi tham gia xu hướng hẹn hò này. Theo bà, nếu không có thỏa thuận rõ ràng, họ dễ rơi vào tình huống bị coi như người phục vụ, thậm chí bị quay phim và chia sẻ lên mạng xã hội mà không hay biết. "Xu hướng này có thể làm họ cảm thấy mình chỉ là công cụ", bà nói.

Chuyên gia cũng khuyến cáo các cô gái nên gặp gỡ tại nơi công cộng vài lần trước khi mời người lạ về nhà, để tránh những kỳ vọng lệch nhau hoặc rủi ro liên quan đến quyền riêng tư.

Ngọc Ngân (Theo NY Post)