Hẹn hò đi anh, mùa đông tới rồi

Mùa đông đã đến rồi, mình cùng hẹn hò để sưởi ấm hai trái tim cô đơn, anh nhé.

Lâu rồi em quên mất cảm giác được thu mình, nép vào lòng ai đó. Công việc bận rộn và cuộc sống cuốn đi khiến em quên mất việc yêu. Ai cũng vậy, nên có một người để tối về thủ thỉ mọi chuyện trên đời.

Miền Bắc mấy nay chớm lạnh, em bỗng thèm cảm giác rúc vào lòng ai đó, ngồi bên đường cảm nhận cái lạnh đầu mùa. Em là cô gái có tâm hồn lãng mạn, thích cảm giác lái xe trong mưa và ngồi cà phê ngắm mưa. Em sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác.

Hiện em sống một mình trong một căn hộ. Em thích cắm hoa và trang trí nhà cửa. Em chưa từng kết hôn và cũng không đặt nặng mục tiêu cho bản thân phải lập gia đình. Em mong tìm được tâm hồn đồng điệu, chia sẻ tâm sự cuộc sống.

