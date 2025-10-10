Hẹn hò để được ăn miễn phí

MỹNhiều cô gái Gen Z thừa nhận lên ứng dụng hẹn hò không phải để tìm tình yêu, mà chỉ để có những bữa ăn miễn phí trong các nhà hàng sang trọng.

Vài lần một tuần, Olivia Balsinger, 25 tuổi, lại có mặt tại nhà hàng hải sản cao cấp Catch ở New York. Cô không phải trả tiền cho những bữa ăn 5 món đắt đỏ này, bởi toàn bộ chi phí đều do các chàng trai cô quen qua ứng dụng hẹn hò chi trả.

Cô gái sống ở khu East Village thừa nhận không có ý định tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng vẫn nhận lời để có những trải nghiệm xa xỉ mà bản thân khó lòng chi trả. Với mỗi bữa ăn trị giá khoảng 100 USD, các ứng dụng như Tinder hay Hinge trở thành công cụ giúp Olivia tiết kiệm tiền.

"Tôi không cảm thấy tội lỗi", cô nói. "Đó là một phần 'luật chơi' ở các thành phố lớn".

Tương tự, Katheryne Slack, 27 tuổi, một nhà thiết kế đồ họa ở South Carolina, thường dùng ứng dụng hẹn hò để có cà phê miễn phí. Một buổi sáng cuối tuần, cô nhắn tin cho chàng trai vừa "match" (ghép đôi) trên Hinge. Một giờ sau, họ gặp nhau và anh mua cho cô một ly latte.

Slack biết mình không có cảm tình với đối phương ngay từ đầu nhưng vẫn ở lại. Cô cho rằng đây là một "chiến lược tiết kiệm khôn ngoan" trong bối cảnh vật giá leo thang.

Một đôi hẹn hò ở nhà hàng thuộc New York, Mỹ, tháng 9/2025. Ảnh: Newsweek

Những cô gái như Olivia và Katheryne là một phần của xu hướng "foodie call" - thuật ngữ phổ biến trên TikTok chỉ hành động hẹn hò với mục đích duy nhất là được ăn uống miễn phí rồi cắt đứt liên lạc.

Một khảo sát gần đây của tập đoàn tài chính Intuit cho thấy 31% người thuộc Gen Z (sinh từ 1997 đến 2012) thừa nhận hành vi này. Cũng theo khảo sát, 58% người trẻ phải giảm tần suất hẹn hò do áp lực kinh tế.

Đại diện Intuit cho biết các số liệu phản ánh rõ gánh nặng kinh tế mà người trẻ đang đối mặt. Chi phí cao cho nhà ở, giáo dục và nhu yếu phẩm khiến một bộ phận xem hẹn hò như cách tiết kiệm tiền thay vì tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài. Tình trạng này càng gia tăng vào các mùa lễ hội, thời điểm áp lực chi tiêu tăng cao.

Trên chương trình The Tamron Hall Show, một cô gái Gen Z từng chia sẻ khoảng 1/4 trong số 100 buổi hẹn của cô chỉ nhằm mục đích có đồ ăn miễn phí. Cô giải thích rằng với mức lương khởi điểm thấp, đây là cách để duy trì lối sống mong muốn mà không vung tay quá trán.

Tuy nhiên, xu hướng này đang gây ra những hệ lụy tiêu cực. Alex Beene, giảng viên tài chính tại Đại học Tennessee, cho rằng hành vi này gây tổn hại lớn về cảm xúc và làm xói mòn lòng tin trong cộng đồng hẹn hò.

"Những người đang tìm kiếm một mối quan hệ thật lòng, sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc, sẽ cảm thấy thất vọng và bị lợi dụng khi biết đối phương chỉ tham gia vì lợi ích vật chất", ông Beene phân tích.

Ông nhận định, khi "foodie call" trở nên phổ biến, mọi người sẽ tiếp cận các mối quan hệ mới với tâm thế hoài nghi, phòng thủ. Điều này khiến việc xây dựng những kết nối chân thành trở nên khó khăn hơn. "Về lâu dài", ông nói, "trào lưu này sẽ dần làm suy yếu lòng tin giữa người với người".

Ngọc Ngân (Theo New York Post, Newsweek)