Hẹn gặp anh ngày Hà Nội nắng đẹp, khi duyên ta vừa đủ nở

Thế giới của em êm đềm như những bản nhạc không lời, xanh mát như dòng nước và rộng mở qua từng trang sách.

Là một giáo viên, em yêu khoảnh khắc được làm việc với tụi nhỏ, lúc nào chúng cũng trong veo và hồn nhiên, anh nhỉ?

Em cũng say mê nghiên cứu tâm lý và luôn ấp ủ khao khát được khám phá, thử sức mình với những điều mới mẻ. Em vẫn tin rằng cuộc sống là một trò chơi và đã là trò chơi thì ta nên chơi hết mình, chơi thật vui, đúng không anh?

Trái tim em dễ rung động trước một người đàn ông trí tuệ, sâu sắc, tự tin, nam tính, có chí tiến thủ và lối sống lành mạnh. Em trân trọng cách anh chủ động tiến tới, bảo bọc và yêu thương em. Em có thể sống một cuộc sống độc thân thật vui, nhưng nếu có anh bên cạnh, chắc hẳn sẽ tuyệt hơn nhiều.

Em tin rằng khi hai tâm hồn đồng điệu gặp gỡ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống bền lâu, nơi mình được thấu hiểu, sẻ chia và cùng nâng đỡ nhau trên từng chặng đường.

Hà Nội đang chuẩn bị bước vào những ngày trời mát mẻ và dễ chịu hơn. Em hy vọng sẽ được nắm tay anh dạo phố, lang thang trên những con đường và tận hưởng khoảng thời gian thật ý nghĩa bên nhau.

Hẹn gặp anh trong một ngày gần nhất nhé - người mà vẫn đang đi lạc đâu đó, chưa kịp nhận ra em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ