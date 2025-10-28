Hẹn gặp anh một ngày nắng đẹp

Mong anh chín chắn, trưởng thành, yêu thương em thật lòng và chung thủy để cùng em xây nên một gia đình kiên cố.

Hôm nay, một ngày chủ nhật thật đẹp trời có nắng to, sau khi đi tắm nắng xong em suy nghĩ mình phải tìm một người thương để đồng hành cùng mình trong những lần tắm nắng tiếp theo chứ nhỉ. Đi thể dục quanh khu em sống cũng đông vui lắm anh ạ, nhưng đi cùng một đoạn thì mỗi người về một nơi chứ không đồng hành cùng em cả ngày vì mọi người đều có gia đình riêng của họ. Em, cô gái Bạch Dương 33 tuổi, chưa từng kết hôn, được sinh ra ở vùng quê Bình Định, có cánh đồng bạt ngàn với con đê dài, nơi gắng liền với một tuổi thơ đẹp như tranh.

Sau khi học xong đại học ở tỉnh nhà, em quay vào Sài Gòn tìm việc làm và sinh sống ở đây gần 9 năm, công việc của em liên quan đến những con số, nói vậy chắc anh cũng đón ra được đúng không anh. Để tô điểm cho niềm vui sau những ngày làm việc, em thường chơi thể thao và thỉnh thoảng đi chinh phục những ngọn núi quanh khu vực thành phố. Em thích được vận động, thích được hòa mình vào núi rừng nơi em có thể sống thật sâu sắc với không khí trong lành và ít sự ồn ào náo nhiệt, tĩnh lặng để nghe tiếng chim hót, nghe tiếng nước chảy và ngắm nhìn những em bướm bay lượn lờ nhẹ nhàng đậu vào những chiếc hoa rực rỡ sắc màu thật sự là niềm vui, là niềm hạnh phúc của em anh ạ.

Vốn dĩ em là người khá hướng nội, và có cuộc sống đơn giản, em thích những điều nhẹ nhàng và bình dị, thích gặp gỡ những người biết lắng nghe hơn tranh luận do đó bạn bè em cũng chỉ vẻn vẹn vài ba người. Không hẳn em chỉ thích ở nhà mà em còn thích tham gia hội nhóm như tham gia các khóa thiền ngắn ngày, tham gia buổi ra mắt sách mới, hay những buổi triển lãm tranh ảnh, văn hóa nghệ thuật anh ạ, để mình còn kết nối với mọi người nghe những câu chuyện hay, những hành động đẹp để học hỏi.



Nếu hữu duyên gặp anh qua chuyên mục Hẹn hò này, em thật sự biết ơn, biết ơn tất cả, là nơi em và anh có thể gặp nhau để viết nên câu chuyện tiếp theo của chúng ta trên đoạn đường phía trước. Đoạn đường mà không chỉ có mỗi hai chúng ta, còn thêm một vài thành viên khác để tạo nên một gia đình anh ạ. Em thật sự khao khát một mái ấm gia đình nhỏ của mình, nơi cha mẹ yêu thương nhau, cha mẹ là điểm tựa vững chãi cho con cái, yêu thương vỗ về con trẻ. Nơi đó chỉ có tình thương yêu, sự ấm áp của chúng ta dành cho nhau, san sẻ mọi niềm vui, mọi trăn trở hay khó khăn của mình cho nhau nghe để cùng đồng hành và cùng nắm tay nhau dù cuộc sống này đôi lúc có nhiều trở ngại.



Em không đặt nặng vấn đề kinh tế lên anh bởi vì em hiểu cuộc sống này khá nhiều áp lực, mình cùng nhau san sẻ anh nhé. Chỉ mong anh là người chín chắn, trưởng thành, yêu thương em thật lòng và chung thủy để cùng em xây nên một gia đình kiên cố, bởi tình thương yêu và sự tôn trọng dành cho nhau. Mong được gặp anh một ngày sớm nhất anh nhé, chờ thư anh. Chúc mọi độc giả của chuyên mục thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, đang thưởng thức cuộc sống theo hương vị riêng của mình.

