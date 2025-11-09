Hẹn gặp anh, mình cùng đi khắp nơi nhé

Mong gặp anh bản lĩnh, chân thành, mạnh mẽ, biết đâu mình lại có duyên từ đây.

Chào anh độc thân vui tính như em, nếu vô tình đọc chuyên mục này thì dừng chân làm quen nhé. Thêm một người bạn mới cuộc sống thêm niềm vui anh nhỉ. Em quê miền Trung Nam Bộ, thế hệ giữa 8x, độc thân, chân thành, thích du lịch khám phá, thích thiên nhiên. Không giỏi văn chương, không đảm đang nhưng mỗi thứ biết một ít thôi, ví dụ thích dọn dẹp chứ không thích nấu ăn, thích du lịch nhưng chưa có ai cùng đi...

Ai cũng nhận xét em cá tính nên mong gặp anh bản lĩnh, chân thành, mạnh mẽ, biết đâu mình lại có duyên từ đây, nên hãy mail cho em nếu anh thực sự nghiêm túc. Chúc anh và quý độc giả còn độc thân sớm được se duyên từ đây.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ