Hẹn gặp anh giữa miền biển xanh, cát trắng, nắng vàng

Em là cô gái 9x, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Trung đầy nắng gió nhưng cũng đong đầy yêu thương.

Em từng có thời gian học tập và làm việc tại TP HCM, nơi những tưởng sẽ níu chân em lâu dài nhưng có vẻ trái tim em còn nặng nợ với thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng.

Em sống tích cực, bình dị, hướng nội nhưng lỡ gặp người hợp "vibe" là nết hướng ngoại part-time lại phát huy. Hiện tại em làm công việc văn phòng. Em tin vào duyên phận và hi vọng "manifest" thành công mục tiêu chạy deadline trước khi sang năm mới.

Gu em rất đơn giản thôi. Một người tri thức trưởng thành, sống tử tế, có thể lớn hoặc nhỏ hơn em vài tuổi và chưa kết hôn để quan điểm sống dễ hòa hợp hơn. Em không phải là người hoàn hảo nhưng sẽ hoàn hảo theo phiên bản của chính mình, gieo đủ yêu thương để đong đầy hạnh phúc.

Nếu đã theo dõi tới đây, em nghĩ anh cũng đã ít nhiều dành sự quan tâm đến em nhỉ. Có thể chỉ là một chiếc email nhưng biết đâu lại mở ra một hành trình mới. Hẹn gặp anh tại thành phố của em - nơi mà "mặt trời chưa buông nhưng phiền muộn đã buông"

