Hello Kitty 'càn quét' làng mốt

Hello Kitty là nhân vật hư cấu do Yuko Shimizu thiết kế, thuộc công ty Sanrio của Nhật Bản, ra mắt năm 1974 và xuất hiện ở Mỹ năm 1976. Bé mèo đặc trưng với nơ hồng trên đầu, được vẽ dưới hình dạng mèo cụt đuôi của Nhật, là sản phẩm của văn hóa kawaii (dễ thương). Trong nhiều thập niên, Hello Kitty có sức ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thời trang, làm đẹp. Ảnh: Gorunway