Hello Bacsi tổ chức hội nghị về phát triển hệ sinh thái sức khoẻ số

Hello Bacsi tổ chức hội nghị trao đổi về định hướng phát triển chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và đơn vị trong ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Hội nghị "Sức khỏe số - Quy luật tương tác mới với người dùng" diễn ra hôm 27/9, với sự tham gia của hơn 100 đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe gồm các công ty chăm sóc sức khỏe cộng đồng, dược phẩm, sữa, bệnh viện, phòng khám..., là các khách hàng và là đối tác thân thiết của Hello Bacsi trong suốt thời gian qua.

Từ trái qua: Bà Hằng Nguyễn, Giám đốc Marketing, và bà Phương Lê, Giám đốc nội dung, của Hello Bacsi, cùng các khách hàng, đối tác tại hội nghị. Ảnh: Hello Bacsi

Chương trình được mở đầu thông qua các phần trình bày và dẫn chứng về dữ liệu số, nội dung số, hành vi người dùng thời công nghệ và các giải pháp giúp gia tăng sự tương tác giữa người dùng và đơn vị cung cấp dịch vụ sức khỏe. Kết thúc chương trình là phần thảo luận từ các diễn giả khách mời và khách tham dự nhằm tiếp cận vấn đề theo nhiều góc nhìn khác nhau từ đó mang tới các giải pháp truyền thông số hiệu quả hơn trong tương lai.

Cùng với xu hướng chuyển đổi số ngành kinh tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cũng là một trong những định hướng phát triển lâu dài cho các doanh nghiệp cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong phần chia sẻ của mình, ông Wong Tran, Kỹ sư dịch vụ khách hàng ASEAN từ Google cho biết, theo một cuộc khảo sát gần đây, việc sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất cho các chức năng tiếp thị chính đã giúp tăng doanh thu lên 2,9 lần và tiết kiệm chi phí 1,5 lần. "Tính liên kết kỹ thuật số trở nên quan trọng bao giờ hết và các ngành nên tập trung vào việc tăng tốc phát triển trên dữ liệu của bên thứ nhất để nắm lấy tương lai", ông Wong nói.

Liên quan đến việc xây dựng nội dung về sức khỏe, đại diện Hello Bacsi, Giám đốc nội dung, bà Phương Lê, nhận định: "Đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng nhận thức về sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là các giải pháp chăm sóc sức khỏe số. Chưa bao giờ kể từ trước đến nay, người dùng lại yêu cầu và đòi hỏi các nội dung y tế và sức khỏe trực tuyến được kiểm chứng chuyên môn nhiều như hiện tại".

Ông Didier Martin - Head of Business Operations Indochina & Strategic projects Asia từ Sanofi thảo luận cùng khách mời tại sự kiện của Hello Bacsi. Ảnh: Hello Bacsi

Đánh giá về sự chuyển đổi về nhu cầu của người dùng, đặc biệt trong giai đoạn sau đại dịch, ông Didier Martin, Giám đốc vận hành kinh doanh Khu vực Đông Dương & Các dự án chiến lược Châu Á Sanofi, cho biết cũng đồng tình rằng đại dịch đã có tác động lớn đến hành vi người tiêu dùng/bệnh nhân thể hiện rõ nét trong 3 khía cạnh: đầu tư và quan tâm nhiều hơn đến chăm sóc sức khoẻ và phòng ngừa bệnh, khả năng tiếp cận với các giải pháp chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số từ cả hai phía người dùng và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và cuối cùng là sự chuyển dịch lớn trong hành vi mua thuốc từ bệnh viện truyền thống sang các kênh bán lẻ như nhà thuốc.

"Chính vì thế Sanofi cũng đã và đang thực hiện nhiều chiến lược để đáp ứng cho sự thay đổi này: phát triển kênh truyền thông số nội tại nhằm thay đổi quy cách tương tác với người dùng, bên cạnh đó kết hợp với các đối tác có hệ sinh thái kỹ thuật số tại Việt Nam", ông cho hay.

Ông Bertrand Sauvageon CEO của Hello Health Group chia sẻ, chương trình hội nghị lần này không chỉ là cơ hội để Hello Bacsi được gặp gỡ và gửi lời tri ân đến quý khách hàng, đối tác. Đây còn là dịp để Hello Bacsi cùng chia sẻ cơ hội hợp tác với khách hàng, đối tác thông qua các định hướng chiến lược cho một hệ sinh thái sức khoẻ số. "Chúng tôi tin rằng, bằng những giải pháp số hàng đầu, Hello Bacsi sẽ mang đến một góc nhìn mới về y tế giúp kết nối, tạo ra sự tương tác giữa người dùng, doanh nghiệp và các đơn vị chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả và ý nghĩa hơn", ông Sauvageon nói.

Hello Bacsi – nền tảng cung cấp các dịch vụ, thông tin y tế và chăm sóc sức khỏe trực tuyến. Ảnh: Hello Bacsi

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2015, Hello Bacsi là nền tảng cung cấp các kiến thức và thông tin y tế được kiểm chứng bởi chuyên gia. Hello Bacsi hiện không chỉ là trang thông tin của người dùng tại Việt Nam về lĩnh vực thông tin sức khỏe mà còn là nơi cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe trực tuyến, giúp người dùng chủ động chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn.

