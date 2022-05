Hello Bacsi: Bệnh béo phì đang gia tăng tại châu Á

Thống kê từ Hello Bacsi cho thấy tình trạng béo phì đang gia tăng tại 7 quốc gia thuộc khu vực châu Á.

Thực trạng nạn béo phì tại châu Á

Quá trình tăng trưởng kinh tế của châu Á đã dẫn đến nhiều thay đổi trong chế độ ăn uống, đặc biệt là sự thay đổi về chuyển đổi dinh dưỡng. Cụ thể, người dân sẽ tiêu thụ nhiều thực phẩm có năng lượng cao hơn, ăn ngoài nhiều hơn và tìm kiếm các bữa ăn tiện lợi. Ngoài tăng trưởng về kinh tế, tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh chóng của khu vực cũng đã dẫn đến sự thay đổi trong lối sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), môi trường đô thị cũng có liên quan đến tình trạng béo phì do lối sống ít vận động; từ đó làm gia tăng các bệnh tật như bệnh tim, ung thư và đái tháo đường.

Dựa trên kết quả do Hello Bacsi thu nhận từ công cụ đo BMI cho hàng triệu người dùng trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy tình trạng béo phì cao nhất đang diễn ra ở Ấn Độ và Malaysia. Trong đó, Ấn Độ ghi nhận 27,19% người béo phì cấp độ 1 và 10,82% người béo phì cấp độ 2. Malaysia ghi nhận 23,43% số người béo phì cấp độ 1 và 13,47% người béo phì cấp độ 2.

Kết quả máy đo BMI ở Việt Nam từ ngày 31/1/2021 đến 29/7/2021.

Ba khu vực có số lượng người khỏe mạnh cao nhất gồm Việt Nam với 43,74%, Campuchia có 43,03% và Đài Loan (Trung Quốc) là 41,62%. Tuy nhiên, cũng chính những quốc gia này lại cho thấy số lượng người ở ngưỡng thừa cân hiện đang tăng cao như: Việt Nam với 17,83%, Campuchia là 17,79% và Đài Loan (Trung Quốc) là 19,23%. Theo các tác giả tham gia nghiên cứu, tất cả những đối tượng này đều có nguy cơ béo phì.

Biến chứng nguy hiểm của bệnh béo phì

Tình trạng béo phì không khiến người bệnh phát triển các vấn đề về sức khoẻ. Tuy nhiên, chúng sẽ làm gia tăng cơ hội phát triển một hoặc nhiều loại bệnh nghiêm trọng và mãn tính khác nếu không điều trị sớm. Dưới đây là một số biến chứng nguy hiểm mà tình trạng béo phì mang lại:

Bệnh thận

Thừa cân liên quan trực tiếp đến đái tháo đường, tăng huyết áp và hậu quả là suy thận.

Người mắc bệnh béo phì sẽ có nhiều khả năng phát triển các yếu tố nguy cơ chính của bệnh thận mãn tính như bệnh đái tháo đường và tình trạng tăng huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy bệnh đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận. Theo Tổ chức thận ở Mỹ, cứ 4 người mắc bệnh đái tháo đường type 2 sẽ có 1 người mắc bệnh suy thận.

Bệnh tim mạch

Tình trạng béo phì có thể khiến người bệnh dễ dàng mắc các bệnh về tim mạch. Một trong số đó là chứng xơ vữa động mạch. Đây là tình trạng các mảng bám hoặc chất béo tích tụ trong mạch máu. Theo thời gian, mảng bám tích tụ có thể làm nhỏ các mạch máu và có thể cản trở sự lưu thông; từ đó gây tắc nghẽn và dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ.

Viêm xương khớp

Trọng lượng tăng nhanh sẽ tạo thêm áp lực lên đầu gối và khiến việc nâng đỡ trọng lượng trở nên khó khăn hơn. Điều này có thể gây ra tổn thương cho các khớp và khiến các cơ khó hỗ trợ khi chuyển động.

Ung thư

Tình trạng thừa cân có thể là nguyên nhân khiến bạn đến gần hơn với bệnh ung thư.

Các nghiên cứu cho thấy béo phì làm tăng nguy cơ ung thư. Theo CDC (Mỹ), các trường hợp ung thư được xác định ở nữ là 55% và nam giới là 24% đều có liên quan đến béo phì. Theo các nhà khoa học, những tế bào mỡ thừa sẽ làm tăng tình trạng viêm và tạo ra estrogen, cũng như các hormone tăng trưởng khác và khiến các tế bào phân chia thường xuyên hơn. Sự phân chia tế bào nhanh chóng này làm tăng nguy cơ phát triển các tế bào ung thư khác nhau như: ung thư gan, thận, vú, buồng trứng, đại trực tràng và tuyến tụy.

Hello Bacsi ra mắt vào năm 2015 tại Việt Nam và thuộc Hello Health Group. Đơn vị này cung cấp những kiến thức và dịch vụ sức khỏe cho bạn đọc. Tại Hello Bacsi, người dùng có thể tham khảo thông tin y tế, sử dụng công cụ kiểm tra và đánh giá tình trạng sức khỏe, đặt lịch hẹn với bác sĩ, hay gia nhập cộng đồng và chia sẻ câu chuyện sức khỏe.

Hello Health Group là một trong những công ty về Y tế kỹ thuật số tại châu Á. Công ty được thành lập với sứ mệnh lan toả kiến thức về sức khỏe tinh thần, thể chất và trao quyền cho hàng triệu người dùng; từ đó, giúp họ sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Hiện tại, Hello Health Group đang có hơn 38 triệu người dùng hàng tháng, 14 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và hơn 110.000 nội dung đã xuất bản với 9 ngôn ngữ tương ứng với 9 thị trường tại châu Á.

(Nguồn: Hello Bacsi)