Minh tinh Anh Helen Mirren, 78 tuổi, hóa thân cố Thủ tướng Israel, trong bộ phim tiểu sử "Golda".

Phim dựa trên câu chuyện có thật, theo chân Golda Meir qua 19 ngày căng thẳng của Chiến tranh Yom Kippur giữa đất nước của bà và liên minh các quốc gia Ả Rập năm 1973.

Trailer công bố hôm 25/7 mở đầu với dòng chữ: "Năm 1973, lãnh đạo của khu vực tranh chấp quyết liệt nhất thế giới là Golda Meir". Sau đó, Mirren xuất hiện trong diện mạo của nữ Thủ tướng quyền uy khi bà chuẩn bị phát biểu trước người dân Israel.

Helen Mirren trong vai Golda. Ảnh: Bleecker Street

Nhân vật của Mirren cũng tương tác với các nhân vật đương thời khác như Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, do diễn viên Liev Schreiber - từng đóng Ray Donovan trong loạt phim cùng tên và Kingpin trong bom tấn Spider-Man: Into the Spider-Verse - đảm nhận.

Meir là Thủ tướng Israel từ năm 1969 đến 1974. Bà mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng được cho là day dứt trước những mất mát trong Chiến tranh Yom Kippur đến tận cuối đời.

Trong một phân cảnh, Schreiber hỏi Mirren: "Bà có biết có bao nhiêu người đã chết không?", "Tất cả những chàng trai ấy, tôi sẽ mang nỗi đau đó xuống mồ", bà đáp lại một cách nghiêm nghị.

Helen Mirren hóa thân cố Thủ tướng Israel Trailer "Golda". Phim dự kiến công chiếu ngày 25/8, ngoài Mirren còn có sự góp mặt của Camille Cottin, ngôi sao "House of Gucci", trong vai trợ lý Lou Kaddar của Meir. Video: YouTube Bleecker Street

Hóa thân một nhân vật Do Thái, Mirren từng nhận phản ứng khi nhà sản xuất công bố dự án năm 2022. Cụ thể, một số nhà phê bình cho rằng vai diễn nên thuộc về một người cùng sắc tộc. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail sau đó, khi được hỏi về vấn đề trên, bà cho rằng sắc tộc của diễn viên không nên là thứ quyết định vai diễn của họ.

Golda không phải phim đầu tiên Mirren vào vai một người Do Thái. Bà từng đóng Maria Altmann trong Woman Woman in Gold, màn thể hiện đem về cho bà một đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG).

Helen Mirren sinh năm 1945, từng đoạt Oscar với vai Nữ hoàng Elizabeth II trong phim The Queen (2006). Bà thường được giao những vai uy quyền. Mirren từng hóa thân hai nữ hoàng Anh khác là Elizabeth I trong loạt phim cùng tên (2005) và Charlotte trong The Madness of King George (1994).

Duy Quang (theo CNN)