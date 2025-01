Heineken Việt Nam đẩy mạnh thông điệp 'Uống 0 lái'

Heineken Việt Nam kết hợp các đối tác triển khai chương trình Uống 0 lái, kêu gọi người tiêu dùng trở thành các đại sứ đã uống rượu bia thì không lái xe.

Vào dịp cuối năm, khi những tiệc vui gặp gỡ diễn ra thường xuyên hơn, giao thông đường bộ cũng bước vào giai đoạn cao điểm. Nhằm góp phần nâng cao ý thức an toàn giao thông trong cộng đồng, Heineken Việt Nam triển khai chương trình "Uống 0 lái" cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tiếp tục thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm, lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe". Chương trình còn có sự đồng hành của Grab trong việc mang đến giải pháp di chuyển an toàn cho người tham gia giao thông.

Heineken Việt Nam hợp tác với Grab thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm và "đã uống rượu bia - không lái xe". Ảnh: Đỗ Thông

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 16/12/2024 đến 13/1/2025, thông qua chuỗi hoạt động tại TP HCM và Hà Nội, Heineken Việt Nam kêu gọi mỗi cá nhân tham gia trở thành "Đại sứ Uống 0 lái" nhằm lan tỏa thông điệp của chương trình và góp phần tác động tích cực đến an toàn giao thông trong cộng đồng. Theo đó, Heineken Việt Nam tặng hàng nghìn voucher Grab có giá trị lên đến 50.000 đồng để người tiêu dùng áp dụng cho chuyến xe đi đến và trở về từ các nhà hàng, quán ăn đối tác của thương hiệu Heineken. Doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động tại các khu vực văn phòng và trường đại học nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa uống có trách nhiệm, bao gồm trải nghiệm thưởng thức thức uống đại mạch Heineken 0.0, kiểm tra nồng độ cồn miễn phí, và các hoạt động tương tác với nhiều quà tặng.

"Thông qua chương trình 'Uống 0 lái', với sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, chúng tôi tin rằng tinh thần uống có trách nhiệm sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa đến người dân, mang đến những tác động tích cực cho xã hội", đại diện Heineken Việt Nam cho biết.

Chị Thiều Thùy Khương (quận Bình Thạnh, TP HCM) nhận xét chương trình "Uống 0 lái" có tính thiết thực cao, vì người tiêu dùng được hỗ trợ các voucher Grab để an tâm di chuyển an toàn về nhà. Quan trọng hơn, chương trình góp phần nhắc nhở mọi người tăng cường ý thức uống có trách nhiệm và giao thông an toàn. Nhất là trong những dịp lễ hội cao điểm, mọi người rất cần giữ được sự tỉnh táo khi đi đường. "Tôi rất sẵn lòng trở thành 'Đại sứ Uống 0 lái' cùng Heineken để cùng lan tỏa thông điệp này đến với những người xung quanh", chị Khương chia sẻ thêm.

Thức uống đại mạch Heineken 0.0 - lựa chọn quen thuộc của các nhân viên văn phòng trong các buổi liên hoan cuối năm. Ảnh: Đỗ Thông

Xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" của Heineken Việt Nam. Nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong nỗ lực nâng cao ý thức cộng đồng và thúc đẩy hành vi "đã uống rượu bia - không lái xe".

Các "Đại sứ Uống 0 lái" góp phần thúc đẩy văn hóa giao thông an toàn, trách nhiệm. Ảnh: Heineken Việt Nam

Kể từ năm 2008, hai bên đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng chương trình "Đã uống rượu bia - Không lái xe" tại Việt Nam. Thông qua nhiều hoạt động, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng đối với văn hóa an toàn giao thông.

Đầu năm 2025, Heineken Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức các chương trình trang bị kiến thức pháp luật hữu ích cho thanh thiếu niên, sinh viên, kêu gọi thế hệ trẻ cùng chung tay hành động vì văn hóa giao thông văn minh và an toàn.

Diệp Chi