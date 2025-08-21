Heineken Việt Nam cam kết phát triển cùng TP HCM

Heineken Việt Nam đặt hai nhà máy trọng điểm của mình tại TP HCM, là một trong những doanh nghiệp có đóng góp thuế cao trong nhiều năm liền cho ngân sách thành phố.

Ông Wietse Mutters, Tổng giám đốc Điều hành Heineken Việt Nam vừa có buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại trụ sở UBND thành phố sáng 12/8. Tại đây, ông Wietse Mutters gửi lời tri ân tới lãnh đạo TP HCM vì đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất ngay từ những ngày đầu hoạt động. Đồng thời Tổng giám đốc Điều hành Heineken Việt Nam cũng khẳng định doanh nghiệp cam kết tiếp tục song hành cùng sự phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Ông Wietse Mutters, Tổng giám đốc Điều hành Heineken Việt Nam và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc sáng 12/8 tại trụ sở UBND Thành phố. Ảnh: Heineken Việt Nam

TP HCM hiện là nơi đặt hai nhà máy mang tính trọng điểm trong chiến lược của Heineken Việt Nam. Nhà máy Hóc Môn là nhà máy bia đầu tiên của doanh nghiệp. Còn Nhà máy Vũng Tàu là nhà máy bia lớn nhất của Tập đoàn Heineken tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương về sản lượng, đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh tinh thần tích cực, chủ động của Heineken Việt Nam trong hoạt động kinh doanh tại địa phương. Ông cũng đánh giá cao các đóng góp của doanh nghiệp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng.

Ông Wietse Mutters, Tổng giám đốc Điều hành Heineken Việt Nam chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Heineken Việt Nam

Năm 2024, Heineken Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp nộp thuế hàng đầu của TP HCM, đóng góp tương đương 0,5% GDP quốc gia và 1,7% tổng thu ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp cũng chi 19.500 tỷ đồng cho thu mua nội địa. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, doanh nghiệp liên tục giới thiệu các sản phẩm cách tân đến thị trường, tiêu biểu như Heineken Silver và Tiger Crystal với nồng độ cồn thấp hơn, các sản phẩm coolpack 250 ml và thức uống đại mạch không cồn Heineken 0.0 với mục tiêu thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm.

Đại diện Heineken Việt Nam và đại diện UBND TP HCM chụp hình lưu niệm. Ảnh: Heineken Việt Nam

Đại diện doanh nghiệp cho biết, với mong muốn vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, Heineken Việt Nam luôn đặt phát triển bền vững làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh - sản xuất, và không ngừng nỗ lực lan tỏa tinh thần chung tay hành động đến cộng đồng trên hành trình này. Tại buổi làm việc, ông Wietse Mutters cũng chia sẻ cùng lãnh đạo thành phố về sáng kiến tái sử dụng nước thải đã qua xử lý cho mục đích tưới cây cảnh quan tại các nhà máy Hóc Môn và Vũng Tàu. Ông kiến nghị xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái sử dụng nước thải công nghiệp nhằm tạo tiền đề cho các doanh nghiệp triển khai giải pháp tuần hoàn tài nguyên nước trong sản xuất.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Heineken Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng thành phố nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khuyến khích đổi mới sáng tạo, và phát triển bền vững, qua đó thúc đẩy những mục tiêu dài hạn của quốc gia.

