Heineken Silver phiên bản chai nhôm 'thắp sáng' tòa tháp Saigon Marina IFC

Tối 17/10, Heineken Silver "bao trọn" rooftop tòa tháp Saigon Marina IFC cao thứ ba thành phố, tổ chức sự kiện ra mắt phiên bản chai nhôm mới với chủ đề "The Silver Coolture". Thương hiệu biến không gian này thành đêm tiệc đỉnh cao, với hàng trăm khách mời đặc biệt hòa mình vào từng khoảnh khắc kết nối êm mượt.
Ngay trước giờ khai tiệc, Saigon Marina IFC thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh khi cả tòa tháp được phủ bạc bởi Heneiken Silver chai nhôm mới bằng màn trình diễn ánh sáng LED Matrix.
Khoảnh khắc kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc đã đưa sự kiện vượt ra khuôn khổ của một buổi ra mắt sản phẩm thông thường.
Đêm tiệc "đậm chất" bùng nổ khi loạt nghệ sĩ như Isaac, Bích Phương và Karik (trang phục xanh) xuất hiện, kéo khách mời hòa nhịp cùng âm nhạc, gợi lên tinh thần "êm chất thời thượng" của Heneiken Silver phiên bản chai nhôm.
Đặc biệt, phần trình diễn của "Producer tỷ view" 2pillz cùng với đoạn nhạc độc quyền dành riêng cho màn ra mắt sản phẩm khiến không gian đêm tiệc càng như được thổi bùng lên. Màn trình diễn này không dừng lại là điểm nhấn của sự kiện mà sẽ sớm được phát hành, để cùng giới trẻ mang "chuẩn mực tiệc chất" vào không gian riêng của mình.
Giữ trọn tinh thần "chất" xuyên suốt đêm tiệc, DJ Minh Trí tiếp lửa khán giả bằng những set nhạc remix ấn tượng, hòa quyện giữa giai điệu quen thuộc và sắc thái mới mẻ.
Sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ đình đám cùng dàn khách mời sở hữu phong cách thời thượng như Hurrykng, Fashionista Quỳnh Anh Shyn, Hoàng Ku (từ trái qua phải) góp phần khiến đêm tiệc thêm phần đậm chất.
Xuyên suốt sự kiện, những khoảnh khắc đáng nhớ đều được lưu giữ qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thiên Minh (thứ hai từ phải sang). Anh đích thân ghi lại những hình ảnh khách mời nâng chai Heineken Silver chai nhôm trong ánh sáng lung linh, khiến bất cứ ai cũng có điểm sáng của riêng mình.
Đêm tiệc "The Silver Coolture" với những màn trình diễn từ ánh sáng đến âm nhạc đánh dấu sự xuất hiện của một "biểu tượng tiệc mới". Từ hương vị êm mượt, đến lớp vỏ nhôm cao cấp giúp làm lạnh nhanh, Heineken Silver chai nhôm đã giúp người tham dự tận hưởng những bữa tiệc chất hơn, thời thượng hơn.
Diệp Chi
Ảnh: Heineken Silver