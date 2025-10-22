Heineken Silver phiên bản chai nhôm 'thắp sáng' tòa tháp Saigon Marina IFC

Xuyên suốt sự kiện, những khoảnh khắc đáng nhớ đều được lưu giữ qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thiên Minh (thứ hai từ phải sang). Anh đích thân ghi lại những hình ảnh khách mời nâng chai Heineken Silver chai nhôm trong ánh sáng lung linh, khiến bất cứ ai cũng có điểm sáng của riêng mình.

Đêm tiệc "The Silver Coolture" với những màn trình diễn từ ánh sáng đến âm nhạc đánh dấu sự xuất hiện của một "biểu tượng tiệc mới". Từ hương vị êm mượt, đến lớp vỏ nhôm cao cấp giúp làm lạnh nhanh, Heineken Silver chai nhôm đã giúp người tham dự tận hưởng những bữa tiệc chất hơn, thời thượng hơn.