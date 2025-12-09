Heineken ra mắt bia sủi Brut Lager 'mở màn' mùa lễ hội

Không gian ra mắt tạo ấn tượng cho người tham dự cũng như những người yêu mến thương hiệu Heineken. Không dừng lại ở buổi giới thiệu sản phẩm, sự kiện kết hợp nghệ thuật trình diễn, ánh sáng và hương vị, mở màn cho mùa lễ hội cuối năm.
Ông Nguyễn Gia Anh Vũ - Giám đốc Thương mại cấp cao Heineken Vietnam bật mở nút bần chai Heineken Brut Lager. Tiếng "pop" vang lên trên du thuyền Elite khai mạc sự kiện, đồng thời đánh dấu thời khắc mùa lễ hội bắt đầu. Ông Vũ chia sẻ: "Với Heineken, trong mùa lễ hội này, âm thanh ý nghĩa nhất chính là tiếng bật nắp đầu tiên, tiếng cụng ly đầu tiên - những âm thanh mang lại cảm hứng để khai tiệc thật trọn vẹn. Đó cũng là tín hiệu mở đầu cho mùa lễ hội, cho những kết nối thật sự ý nghĩa, và là tinh thần mà Heineken tiếp tục theo đuổi trong năm nay qua thông điệp 'Mở kết nối thật, Tết bật Heineken' với Heineken Brut Lager là màn mở đầu".
Bia sủi độc bản Heineken Brut Lager được 100% chế tác và nhập khẩu từ Hà Lan. Thiết kế chai, từ hình dáng đến cách bật nút gỗ bần tự nhiên gần giống một chai champagne, tăng thêm tinh thần mùa lễ hội cho người thưởng thức.
Thức bia hòa quyện giữa chất đại mạch, nốt trái cây và hương hoa. Lớp bọt sủi óng ánh cùng cảm giác êm đằm, sảng khoái tạo nên dấu ấn hương vị khác biệt, được nhiều thực khách nhận xét mang đến trải nghiệm "là bia nhưng hơn cả bia".
Tham dự sự kiện là dàn khách mời nổi tiếng - những đại diện của sự thành công và phong cách như Quốc Trường, Kỳ Duyên, Thảo Nhi Lê, Huyền Baby, mang đến tinh thần sang trọng, đẳng cấp và kết nối - đúng với dấu ấn mà Heineken mong muốn nhấn mạnh trong mùa lễ hội năm nay.
Chuyên gia trong ngành F&B Paul Võ - General Manager (Tổng quản lý) kiêm Head Sommelier (nhà thẩm định rượu) của Nephele, chủ nhân của giải thưởng Michelin Sommelier Award 2025 cũng có mặt, nâng ly cùng các thành viên CLB Porsche Vietnam.
Diệp Chi
Ảnh: Ban tổ chức