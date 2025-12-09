Heineken ra mắt bia sủi Brut Lager 'mở màn' mùa lễ hội

Ông Nguyễn Gia Anh Vũ - Giám đốc Thương mại cấp cao Heineken Vietnam bật mở nút bần chai Heineken Brut Lager. Tiếng "pop" vang lên trên du thuyền Elite khai mạc sự kiện, đồng thời đánh dấu thời khắc mùa lễ hội bắt đầu. Ông Vũ chia sẻ: "Với Heineken, trong mùa lễ hội này, âm thanh ý nghĩa nhất chính là tiếng bật nắp đầu tiên, tiếng cụng ly đầu tiên - những âm thanh mang lại cảm hứng để khai tiệc thật trọn vẹn. Đó cũng là tín hiệu mở đầu cho mùa lễ hội, cho những kết nối thật sự ý nghĩa, và là tinh thần mà Heineken tiếp tục theo đuổi trong năm nay qua thông điệp 'Mở kết nối thật, Tết bật Heineken' với Heineken Brut Lager là màn mở đầu".