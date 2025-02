Heineken 0.0 đồng hành CSGT TP HCM tặng quà người dân đầu năm mới

Heineken Việt Nam phối hợp Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM tặng khăn lạnh, mũ bảo hiểm, bánh, thức uống cho người dân trong chương trình "Điểm tiếp sức nhân dân" cuối tháng 1.

Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp "Lái có trách nhiệm - Về nhà an toàn". Theo nhãn hàng, hợp tác cùng Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM (PC08) là cách hiện thực hóa cam kết của thương hiệu trong việc thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm và nâng cao ý thức an toàn giao thông trong cộng đồng.

Người dân rời TP HCM về quê ăn Tết hôm 24/1. Ảnh: Heineken 0.0

Những ngày cận Tết, nhiều người di chuyển bằng xe máy, đồ đạc lỉnh kỉnh. Trong đó, một số người đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, có thể mất an toàn khi tham gia giao thông. Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM và Heineken Việt Nam phối hợp tặng mũ bảo hiểm chất lượng cho những trường hợp này tại 10 cửa ngõ TP HCM. Bên cạnh đó, người dân đi qua 10 cửa ngõ này cũng được tặng khăn lạnh, bánh bao, bánh mì, thức uống Heineken 0.0 (thức uống đại mạch 0% độ cồn).

CSGT tặng chiếc mũ bảo hiểm mới, thay chiếc mũ không đạt chuẩn cho người dân. Ảnh: Heineken 0.0

Đang cùng vợ chạy xe máy về quê Cà Mau, anh Trần Văn Chơn, 58 tuổi, kinh doanh tự do tại TP HCM được cảnh sát giao thông ra hiệu mời vào trong vỉa hè thông báo anh đội nón bảo hiểm không đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Sau khi giải thích về luật giao thông, cảnh sát tặng anh nón bảo hiểm mới cùng nước suối, thức uống đại mạch Heineken 0.0 và chúc gia đình anh về quê ăn Tết vui vẻ, thượng lộ bình an.

Nhiều người dân bất ngờ khi được tặng mũ bảo hiểm. Ảnh: Heineken 0.0

2024 đánh dấu hành trình Heineken Việt Nam và Heineken 0.0 có nhiều hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa "Uống có trách nhiệm". Chương trình "Điểm tiếp sức nhân dân" với thông điệp "Lái có trách nhiệm - về nhà an toàn" là một điểm nổi bật trong hợp tác giữa doanh nghiệp và Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM. Trước đó, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ vào ngày 9/11/2024, cam kết hợp tác trong các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông.

Heineken Việt Nam ký biên bản ghi nhớ cùng Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông TP HCM thúc đẩy văn hóa "Uống có trách nhiệm". Ảnh: Heineken 0.0

Theo đơn vị, những quy định mới đối với người điều khiển phương tiện giao thông, sự quan tâm của cơ quan ban ngành và đồng hành từ nhiều doanh nghiệp - trong đó có Heineken Việt Nam cùng Heineken 0.0 - đang từng bước đưa văn hóa "Uống có trách nhiệm" trở thành một thói quen trong cộng đồng.

Diệp Chi