Heidi Klum muốn sinh con ở tuổi 50

Siêu mẫu Heidi Klum muốn có thêm con với chồng Tom Kaulitz khi cô sắp sang tuổi 50.

Theo trang She Knows, ngày 15/11, Klum trả lời báo chí trước buổi ghi hình chung kết America’s Got Talent All-Stars: "Tôi muốn có con nhưng điều đó có khả thi không lại là chuyện khác. Tuổi 50 sắp đến rồi. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi bạn già đi".

Heidi Klum (trái) chụp ảnh nội y cùng con gái lớn Leni. Ảnh: Heidi Klum Instagram

Cựu thiên thần Victoria's Secrets có bốn con. Cô phát hiện mang thai con gái lớn Leni (18 tuổi) ngay khi chia tay tình cũ Flavio Briatore năm 2004. Sau đó, cô hẹn hò Seal, người đã ở bên cạnh Klum khi sinh con đầu lòng. Cặp sao kết hôn năm 2005 và có với nhau ba con: Henry (16 tuổi), Johan (14 tuổi), Lou (13 tuổi). Họ ly hôn vào năm 2014.

Năm 2013, cô làm giám khảo chương trình America's Got Talent. Tại đây, cô gặp bạn trai kém 16 tuổi Tom Kaulitz. Hai người hẹn hò từ tháng 3/2018, làm đám cưới trên đảo Carpi (Italy) một năm sau đó. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Red năm 2020, Heidi cho biết Tom rất hòa hợp với bốn con riêng của cô.

Heidi Klum sinh năm 1973, là người mẫu Đức đầu tiên làm "thiên thần" cho hãng nội y Victoria's Secret. Cô từng là người mẫu có thu nhập cao thứ hai thế giới trong năm 2011 (theo Forbes). Tom Kaulitz sinh năm 1989, là nghệ sĩ guitar người Đức của nhóm Tokio Hotel. Hai người kết hôn tháng 7/2019, hiện sống tại biệt thự ở Bel Air (Los Angeles, Mỹ).

Phong cách catwalk của Heidi Klum Heidi Klum trình diễn nội y của Victoria's Secret. Video: VideoFashion YouTube

Phương Mai (theo Sheknows)