MỹSiêu mẫu Heidi Klum hóa trang thành Medusa - nữ thần tóc rắn trong thần thoại Hy Lạp - dịp Halloween năm nay.

Heidi Klum 'hóa' nữ thần tóc rắn ở tiệc Halloween 2025 Heidi Klum tạo dáng với màn hóa trang Medusa. Video: AP

Heidi Klum tổ chức tiệc Halloween thường niên lần thứ 24 tại khách sạn Hard Rock, New York, tối 31/10. Sự kiện quy tụ những bộ trang phục hoành tráng nhất của người nổi tiếng trong "lễ hội ma quỷ".

Người đẹp mặc bộ trang phục vẽ tay, đắp hình nổi bật với những mảng vảy xanh xám từ mặt đến thân và đuôi và những con rắn cơ khí chuyển động trên đầu như thật. Chồng cô - nghệ sĩ guitar Tom Kaulitz - cải trang thành người lính bị hóa đá.

Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là con gái của hai thần biển nguyên thủy Phorcys và Ceto. Nàng được mô tả là quái vật có mái tóc là những con rắn, bất kỳ ai nhìn thấy nàng đều biến thành đá.

Bộ trang phục của Heidi Klum được tạo hình với phần đuôi là rắn đuôi chuông. Ảnh: Instagram Heidi Klum

Heidi Klum mất chín tiếng cùng đội hóa trang để vẽ bộ trang phục mô phỏng Medusa. Cô lên ý tưởng, bắt tay thực hiện từ đầu tháng 10. "Với tôi, Medusa thực sự là một biểu tượng - vừa bí ẩn vừa hung dữ. Trong các bảo tàng, vô số bức tranh và tác phẩm điêu khắc đã khắc họa sức ám ảnh của nàng, cho thấy nàng đáng sợ và hấp dẫn đến nhường nào", cô nói với Vogue.

Klum nổi tiếng với sở thích hóa trang, được mệnh danh nữ hoàng Halloween của Hollywood. Theo Eonline, tiệc hóa trang của Heidi Klum tổ chức hàng năm luôn là sự kiện hấp dẫn bậc nhất làng giải trí. Cựu người mẫu Victoria's Secret là điểm sáng của bữa tiệc với những màn biến hóa công phu, khiến khán giả mong đợi và trầm trồ.

Sinh năm 1973, siêu mẫu Đức Heidi Klum là một trong những người mẫu có thu nhập cao trên thế giới. Theo Cosmopolitan, hiện cô nắm giữ khối tài sản ròng của khoảng 160 triệu USD. Người đẹp sống cùng chồng và các con riêng tại biệt thự ở Bel Air, Los Angeles, Mỹ. Trước khi yêu Tom Kaulitz, cô trải qua hai mối tình và có bốn con, Leni, Henry, Johan và Lou.

Họa Mi (theo Vogue)