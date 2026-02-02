Heidi Klum di chuyển khó khăn với váy giả khỏa thân

MỹSiêu mẫu Heidi Klum mặc váy giả khỏa thân bó chặt khiến đi lại khó khăn trên thảm đỏ Grammy.

Heidi Klum ở Grammy 2026 Heidi Klum đến dự Grammy 2026. Video: E!

Hôm 1/2, Heidi Klum gây chú ý khi diện váy Marina Hoermanseder màu nude ôm sát cơ thể theo trường phái đánh lừa thị giác. Thiết kế được đúc hình cơ thể từ da sơn mài và cài bằng khóa bên hông, tạo nên vẻ ngoài giống búp bê Barbie. Theo Pagesix, trong tư thế bị bó chặt và chất liệu cứng, siêu mẫu cần người giúp đỡ khi đi lại, khó cử động chân, di chuyển rón rén và chậm rãi.

Heidi Klum diện váy màu nude bó chặt trên thảm đỏ Grammy. Ảnh: Instagram Heidi Klum

Nhiều năm nay, siêu mẫu trung thành với gu mặc hở, táo bạo. Giữa tháng 1, Heidi Klum xuất hiện trong video quảng bá sản phẩm âm nhạc mới của Diplo. Cô chỉ mặc áo khoác lông và quần nội y, không mặc áo ngực. Tại Grammy năm ngoái, cô diện phong cách xuyên thấu, sải bước trên thảm đỏ trong chiếc váy Nicolas Jebran màu bạc với phần dưới trong suốt. Ở Tuần lễ thời trang Paris Xuân Hè 2026 tháng 10/2025, cô gây sốc với váy trong suốt để lộ cơ thể không nội y. Đời thường, Heidi Klum cũng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh gợi cảm trong các kỳ nghỉ.

Heidi Klum theo đuổi phong cách sexy ở tuổi trung niên. Ảnh: Instagram Heidi Klum

Siêu mẫu Đức Heidi Klum, 53 tuổi, là một trong những người mẫu có thu nhập cao trên thế giới. Theo Cosmopolitan, hiện cô nắm giữ khối tài sản ròng của khoảng 160 triệu USD. Cô cũng nổi tiếng với biệt danh "Nữ hoàng Halloween" qua những màn hóa trang được các chuyên gia đánh giá cao.

Người đẹp hiện sống cùng chồng và các con riêng tại biệt thự ở Bel Air, Los Angeles, Mỹ. Trước khi cưới nghệ sĩ guitar Tom Kaulitz, cô trải qua hai mối tình và có bốn con - Leni, Henry, Johan và Lou.

Họa Mi (theo Pagesix)