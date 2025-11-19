Hệ tiện ích thiết kế cho cư dân toàn cầu tại Sun Feliza Suites

Hệ tiện ích khép kín và không gian sống chú trọng sự riêng tư giúp Sun Feliza Suites trở thành điểm an cư mới tại Cầu Giấy, trong đó có chuyên gia ngoại.

Ngay tại trung tâm phường Cầu Giấy, Sun Feliza Suites do chủ đầu tư Sun Group được phát triển theo mô hình sống, nghỉ dưỡng với các tiện ích bố trí đồng bộ trong một quần thể khép kín. Chủ đầu tư cho biết, tổ hợp mô phỏng hình tượng "rồng ngậm ngọc" đang bay lên, biểu tượng cho thịnh vượng và may mắn theo quan niệm Á Đông. Dự án gồm 5 tòa tháp, phát triển theo triết lý "Ngũ Phúc".

Hơn 11.000 m2 diện tích nội khu dành cho cảnh quan và sinh hoạt cộng đồng, được xem là điểm nhấn hiếm có với dự án nằm ở khu vực đô thị hóa cao. Không gian mang tên Feliz Jardin - vườn Hạnh Phúc kết hợp đường dạo bộ, khu thư giãn, sân thể thao và khu vui chơi trẻ em, tạo thành công viên nội khu phục vụ cư dân mọi lứa tuổi.

Sun Feliza Suites tọa lạc tại vị trí trung tâm Cầu Giấy. Ảnh: Sun Property

Chủ đầu tư cho biết, hệ tiện ích được thiết kế kết hợp, nhằm đáp ứng phong cách và nhu cầu của cư dân đa quốc tịch, trong bối cảnh nhu cầu thuê căn hộ của người nước ngoài tại Cầu Giấy tiếp tục gia tăng.

Theo báo cáo thị trường Hà Nội quý III của Savills, tỷ lệ lấp đầy của căn hộ dịch vụ đạt 87%. Giá thuê trung bình tăng 4% theo năm, với riêng phân khúc hạng B tăng 1% theo quý. Nhu cầu gia tăng trên thị trường căn hộ dịch vụ được thúc đẩy bởi dòng vốn FDI, sự cải thiện hạ tầng, kéo theo lượng chuyên gia nước ngoài và nhân sự cấp cao gia tăng. Tổ chức này cũng cho biết, nguồn cung căn hộ dịch vụ ở Hà Nội thời gian tới sẽ tập trung chủ yếu tại phía Tây (40%).

Theo một số đơn vị môi giới, nhóm khách quốc tế như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản... góp phần duy trì nhu cầu ổn định cho phân khúc căn hộ cho thuê tại khu vực này. Anh Kim Jae-hoon, kỹ sư người Hàn Quốc làm việc tại Duy Tân, cho biết muốn tìm một căn hộ 1-2 phòng ngủ, nội thất hiện đại và có thể đi bộ đến văn phòng. Trong khi đó, chị Emily Turner, chuyên gia giáo dục người Mỹ, chia sẻ rằng yếu tố tiện ích và an toàn được chị đặc biệt quan tâm, trong đó khu vực Cầu Giấy đáp ứng nhu cầu này.

"Người Việt cần không gian xanh, người Hàn Quốc yêu thích nhịp sống năng động, người Nhật đề cao không gian riêng tư, tinh giản, trong khi, giới tinh hoa châu Âu quan tâm yếu tố thẩm mỹ và cảm xúc. Tất cả đều được kết hợp tại Sun Feliza Suites", đại diện Sun Group chia sẻ.

Chủ đầu tư Sun Group dành hơn 11.000 m2 để phát triển không gian xanh cho cư dân. Ảnh: Sun Property

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ tiện ích khép kín định hướng 6 sao tại trung tâm Hà Nội. Từ bể bơi mái kính, khu gym - spa cao cấp, VIP lounge, Garden Café ở tầng 6 đến khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, lối dạo bộ, hồ nước trung tâm... được quy hoạch theo mô hình trải nghiệm "all-in-one".

Theo chủ đầu tư, cư dân được đáp ứng các nhu cầu thiết yếu mà không cần rời khỏi khuôn viên dự án, tương tự các khu căn hộ cao cấp ở Singapore, Bangkok hay Seoul. Ngoài ra, mỗi chi tiết thiết kế từ sảnh đón cao 14 m, sảnh thang máy ốp đá cao cấp đến tiêu chuẩn vận hành, an ninh 5 lớp, dịch vụ cư dân... đều hướng đến phong cách sống sang trọng và riêng tư.

Phối cảnh bể bơi trong tòa căn hộ. Ảnh: Sun Property

Các căn hộ 3-4 phòng ngủ tại Sun Feliza Suites (120-160 m2) ghi nhận sự thu hút nhóm khách siêu giàu nhờ sở hữu tầm nhìn thoáng đạt, diện tích rộng phù hợp gia đình đa thế hệ. Layout căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, cân bằng giữa phòng sinh hoạt chung và các không gian riêng tư.

Vị trí căn góc cùng hệ kính Double Low-E bao phủ mặt ngoài giúp không gian sống tối ưu khả năng cách âm, cách nhiệt và chống tia UV. Hệ lam nhôm được bố trí linh hoạt trên mặt đứng giúp giảm bức xạ nhiệt. Với số lượng 2-3 căn mỗi tầng, đây là dòng sản phẩm giới hạn.

Căn hộ góc 3-4 phòng ngủ tại Sun Feliza Suites thu hút nhóm khách siêu giàu. Ảnh: Sun Property

Sự đầu tư vào tiện ích và môi trường sống tại Sun Feliza Suites diễn ra trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục thu hút chuyên gia ngoại đến làm việc theo dòng vốn FDI. Cầu Giấy, nơi tập trung các văn phòng quốc tế, trường học, hạ tầng giao thông và cộng đồng Hàn Quốc, Nhật Bản trở thành điểm đến chính của nhóm khách thuê này.

Vị trí trung tâm kết nối các tuyến đường lớn và tuyến Metro số 3 dẫn thẳng vào trung tâm; hạ tầng xã hội đồng bộ với các đại học lớn, trường liên cấp, bệnh viện quốc tế, văn phòng đa quốc gia, trung tâm thương mại, bảo tàng, đại sứ quán... đều là những điểm cộng bên cạnh yếu tố tiện ích.

Song Anh