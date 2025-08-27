Hệ tiện ích phong cách nghỉ dưỡng tại Diamond Sky

Nằm trong khu đô thị Van Phuc City 200 ha, Diamond Sky hưởng hệ tiện ích khép kín với hồ bơi, trung tâm thương mại, công viên ven sông, tạo trải nghiệm "sống như nghỉ dưỡng" giữa TP HCM.

Ba tầng khối đế của Diamond Sky được quy hoạch thành trung tâm thương mại, tập trung dịch vụ mua sắm, ẩm thực, giải trí, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi mà không cần di chuyển xa. Trong nội khu, cư dân có thể sử dụng loạt tiện ích hiện đại gồm hồ bơi bốn mùa, khu tập gym, yoga, khu BBQ ngoài trời và không gian sinh hoạt cộng đồng trong nội khu.

Những không gian xanh và khu thể thao đa năng được bố trí quanh tòa tháp, kết hợp cùng tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và hồ Đại Nhật rộng 16 ha, mang đến cảm giác thư giãn thường thấy ở các khu nghỉ dưỡng ven sông.

Diamond Sky nằm trong khu đô thị Van Phuc City. Ảnh: VPG

Ngoài các tiện ích riêng, cư dân Diamond Sky còn thừa hưởng toàn bộ tiện ích đã đi vào vận hành tại VanPhuc City. Khu đô thị rộng gần 200 ha này đã hình thành nhiều công trình như quảng trường nhạc nước, bến du thuyền, phố đi bộ phong cách châu Âu, công viên ven sông dài 3,4 km và bệnh viện quốc tế. Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ sinh hoạt, giáo dục, y tế đến vui chơi, giải trí.

Trong bán kính vài km, cư dân cũng thuận tiện tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu gồm Đại học Luật TP HCM, trung tâm thương mại Gigamall, E-Mart. Theo chủ đầu tư, sự đồng bộ tiện ích nội - ngoại khu giúp Diamond Sky trở thành một trong những điểm sáng trong bối cảnh thị trường TP HCM tăng nhu cầu về căn hộ cao tầng kết hợp thương mại và không gian sống mang phong cách nghỉ dưỡng.

Phối cảnh căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky. Ảnh: VPG

Bên cạnh lợi thế nội khu, dự án còn nằm trên trục quốc lộ 13 đang được mở rộng thành đại lộ 60 m, với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2026. Tuyến đường này sẽ giúp rút ngắn thời gian kết nối đến trung tâm TP HCM, cảng biển và các khu công nghiệp trọng điểm.

Ngoài ra, tuyến Metro số 3B có trạm dừng ngay trong Van Phuc City được xem là "đòn bẩy kép", tạo điều kiện di chuyển nhanh đến quận 1 cũ và sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

3 tầng khối đế tích hợp trung tâm thương mại. Ảnh: VPG

Với ba mặt giáp sông và tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn cùng hồ Đại Nhật 16 ha, Diamond Sky còn có lợi thế cảnh quan, tạo môi trường sống thông thoáng và gần gũi thiên nhiên.

Song Anh