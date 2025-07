Hệ tiện ích đồng bộ tại Nam Long II Central Lake

Nam Long II Central Lake có hệ tiện ích tích hợp gồm công viên, trường học, trạm y tế, khu thương mại - dịch vụ... đáp ứng đa dạng nhu cầu cư dân.

Đại diện chủ đầu tư Nam Long cho biết, việc sáp nhập tỉnh thành góp phần tạo đà phát triển cho nhiều đô thị mới, trong đó có Cần Thơ. Tại đây các khu đô thị hiện đại dần hình thành, góp phần kiến tạo trung tâm động lực của Tây Nam Bộ. Giữa bối cảnh đó, người mua nhà đang kỳ vọng cao hơn về môi trường sống: hệ tiện ích đồng bộ, không gian kết nối cộng đồng và phát triển bền vững.

"Nam Long II Central Lake là khu đô thị tích hợp có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu cư dân, giúp kiến tạo không gian đáng sống giữa lòng Tây Đô", đại diện nói.

Công viên hồ trung tâm rộng hơn 3,36 ha tại dự án. Ảnh: Nam Long

Chuỗi tiện ích nuôi dưỡng thể chất - tinh thần

Tiện ích tại Nam Long II Central Lake được quy hoạch theo triết lý "lấy con người làm trung tâm". Nổi bật trong đó là công viên hồ trung tâm rộng hơn 3,36 ha, nằm tại vị trí "trái tim" toàn khu, được mệnh danh là một trong những hồ cảnh quan đẹp nhất tại Cần Thơ. Công trình tạo điểm nhấn sinh thái, đóng vai trò điều hòa vi khí hậu tự nhiên, thanh lọc không khí trong lành mát mẻ suốt bốn mùa.

Cảnh quan xung quanh hồ được thiết kế mang đậm bản sắc miền sông nước, thể hiện qua các tuyến đường dạo bộ, cầu ngắm cảnh, không gian thư giãn và khu vực giao lưu cộng đồng. Theo chủ đầu tư, đây là nỗ lực gìn giữ bản sắc địa phương ngay giữa lòng đô thị hiện đại.

Khu thể thao tại đô thị. Ảnh: Nam Long

Trên quỹ đất quy mô đến 43,8 ha, Nam Long II Central Lake còn quy hoạch hệ thống tiện ích thể thao liên hoàn có tổng diện tích lên đến 5.700 m2. Các hạng mục bao gồm sân thể thao đa năng, sân cầu lông, khu chơi trẻ em, khu tập yoga, hồ bơi người lớn và trẻ em. Toàn bộ được bố trí khoa học, an toàn và đáp ứng nhu cầu của cư dân đa thế hệ.

Các tiện ích này phục vụ nhu cầu luyện tập hàng ngày, tạo phong cách sống tích cực, năng động và cân bằng. Đây là nền tảng tạo cộng đồng cư dân có lối sống lành mạnh, gắn kết, văn minh trong quy hoạch đô thị tích hợp.

Dọc các tuyến đường nội khu là chuỗi công viên chức năng được bố trí linh hoạt theo từng phân khu, từ vườn thiền, vườn hoa, khu đọc sách ngoài trời đến những chiếc ghế nghỉ dưới tán cây xanh... Các khu vực trên góp phần mang đến cảm giác thư giãn và tĩnh tại giữa nhịp sống đô thị năng động.

Nam Long II Central Lake dành 1,15 ha diện tích cho các tiện ích giáo dục. Ảnh: Nam Long

Đặc biệt, toàn bộ hệ tiện ích được quy hoạch theo tiêu chuẩn "5 phút đến mọi nơi". Người dân có thể dễ dàng tiếp cận các nhu cầu thiết yếu như trường học, trạm y tế, trung tâm thể thao, khu thương mại chỉ trong phạm vi đi bộ hoặc đạp xe.

Chủ đầu tư cho biết, sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, tiện ích, bản sắc và cộng đồng đã định hình Nam Long II Central Lake như hình mẫu đô thị mới tại Tây Đô.

Cư dân trải nghiệm các hoạt động ngoài trời ngay tại đô thị. Ảnh: Nam Long

Chính sách tài chính linh hoạt, hỗ trợ an cư

Sau khi mở rộng địa giới, Cần Thơ được xác định là trung tâm vùng và đầu tàu phát triển mới ở khu vực phía Tây Nam Bộ.

Theo Nam Long, trong xu thế đó, Nam Long II Central Lake nổi lên như một trong những dự án có vị trí chiến lược, quy hoạch hiện đại và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Dự án đang thu hút cộng đồng cư dân tri thức, chuyên gia, các gia đình trẻ thành đạt, những người có yêu cầu cao về không gian sống chất lượng, an toàn và có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Đô thị mang lại môi trường an cư hiện đại, là điểm đến đầu tư dài hạn với pháp lý minh bạch. Tất cả sản phẩm tại đây đều đã có sổ đỏ, mang đến sự an tâm cho khách hàng khi chọn lựa an cư hay đầu tư.

Đồng hành khách hàng trên hành trình an cư, Nam Long II Central Lake đang triển khai nhiều chính sách tài chính. Trong đó ngân hàng hỗ trợ vốn đến 65% giá trị, chủ đầu tư hỗ trợ lãi đến 24 tháng, ưu đãi 10%, đặc biệt 55 khách hàng thanh toán sớm nhận ngay một lượng vàng 9999.

Hoàng Đan