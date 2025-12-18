Hệ tiện ích đồng bộ tại Bcons Center City

Bcons Center City được Tập đoàn Bcons phát triển là khu đô thị tích hợp với hệ tiện ích đa dạng, phục vụ đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, mua sắm và nghỉ ngơi cho cư dân ở nhiều độ tuổi. Dự án gồm ba tháp, cung cấp 1.940 căn hộ ở và hai tòa tháp đôi văn phòng. Không gian căn hộ thiết kế từ một đến ba phòng ngủ với diện tích 44-45 m2, 52-56 m2, 57 m2, 58-59 m2 và 86 m2 đáp ứng cho nhiều sự lựa chọn.
Dự án liền kề quốc lộ 1K, xa lộ Hà Nội, gần tuyến Metro số 1, kết nối dễ dàng đến Bến xe Miền Đông, ga tàu lửa Bắc Nam, sân bay Quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất.
Tọa lạc ngay khu vực Làng Đại học Quốc gia TP HCM, Bcons Center City hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giáo dục - nghiên cứu - dịch vụ đang phát triển mạnh, đồng thời đón đầu nhu cầu nhà ở của cộng đồng tri thức, chuyên gia làm việc trong khu vực.
Cộng đồng cư dân Bcons Center City được chú trọng chăm sóc toàn diện, hướng đến cân bằng giữa thể chất, tinh thần qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày trong không gian nội khu khép kín.
Nội khu dự án là quảng trường công viên chủ đề rộng khoảng 8.000 m2, với cảnh quan đa tầng, bố trí không gian lệch tầng và nhiều mảng xanh đan xen, tạo điểm nhấn riêng cho khu đô thị và mang lại không gian thư giãn cho cư dân.
Quảng trường công viên chủ đề bố trí nhiều khu vực sinh hoạt ngoài trời như đài phun nước, khu tổ chức sự kiện, khu chiếu phim ngoài trời. Không gian cảnh quan đa tầng và các tuyến đường trang trí theo mùa ở đây, tạo nên không khí sinh hoạt cộng đồng sôi động nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.
Trung tâm thương mại với diện tích khoảng 48.000 m2 đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí của cư dân. Công trình bao gồm siêu thị, rạp chiếu phim, khu nhà hàng, khu tổ chức tiệc, khu BBQ ngoài trời, Rooftop Garden, khu ghế tắm nắng và đài vọng cảnh.
Cư dân Bcons Center City có thể tái tạo năng lượng mỗi ngày với hệ thống tiện ích thể thao đa dạng như khu tập ngoài trời, sân thể thao đa năng, phòng gym, yoga, dance. Bên cạnh đó là các cung đường chạy bộ, hồ bơi vô cực trên tầng 7 và hồ bơi phong cách ốc đảo ngay công viên tầng trệt.
Không gian dành cho trẻ em được bố trí riêng biệt với sân bóng rổ mini, hồ bơi trẻ em, khu trò chơi liên hoàn, đường dạo Kim Đồng, khu vườn tuổi thơ và các trò chơi vận động phù hợp nhiều độ tuổi.
Các cung đường trong nội khu được bố trí cây xanh theo chủ đề với hoa kèn hồng, mái che hoa vàng, đường hoa đỏ, trúc mây, bãi cỏ đa năng và các khu vườn theo mùa. Cách bố trí này góp phần tạo nên không gian nội khu xanh mát, yên tĩnh và giàu tính thư giãn cho cư dân.
Hoàng Đan
Ảnh: Tập đoàn Bcons