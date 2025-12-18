Hệ tiện ích đồng bộ tại Bcons Center City

Bcons Center City được Tập đoàn Bcons phát triển là khu đô thị tích hợp với hệ tiện ích đa dạng, phục vụ đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, mua sắm và nghỉ ngơi cho cư dân ở nhiều độ tuổi. Dự án gồm ba tháp, cung cấp 1.940 căn hộ ở và hai tòa tháp đôi văn phòng. Không gian căn hộ thiết kế từ một đến ba phòng ngủ với diện tích 44-45 m2, 52-56 m2, 57 m2, 58-59 m2 và 86 m2 đáp ứng cho nhiều sự lựa chọn.

Dự án liền kề quốc lộ 1K, xa lộ Hà Nội, gần tuyến Metro số 1, kết nối dễ dàng đến Bến xe Miền Đông, ga tàu lửa Bắc Nam, sân bay Quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất.