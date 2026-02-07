Hệ tiện ích đa tầng hiện hữu tại Meyhomes Capital Phú Quốc

Meyhomes Capital Phú Quốc đưa vào vận hành công viên Ice Jungle, phố đi bộ Mebox, sân pickleball, sắp tới là hệ thống trường học, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ nhu cầu an cư.

Theo các chuyên gia, trong quá trình định hướng trở thành đô thị biển quốc tế, Phú Quốc đang bước sang giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về chuẩn mực sống. Từ vai trò điểm đến du lịch, đảo Ngọc dần trở thành nơi sinh sống và gắn bó lâu dài của một bộ phận cư dân và lực lượng lao động mới. Sự dịch chuyển này đặt ra nhu cầu rõ ràng về không gian sống ổn định, chất lượng và có khả năng phát triển bền vững.

Khu thương mại trong lòng dự án. Ảnh: Meyhomes Capital Phú Quốc

Những năm gần đây, Phú Quốc thu hút dòng vốn lớn vào các tổ hợp nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí, song hành sự cải thiện hạ tầng hướng tới APEC 2027. Song, bên cạnh sự sôi động đó, thị trường vẫn thiếu các khu đô thị được quy hoạch bài bản, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của cư dân địa phương và người đến làm việc. Theo các dự báo, tỷ lệ gia tăng dân số của Phú Quốc đang ở mức cao 18% mỗi năm. Dự báo 2030, dân số thành phố khoảng 400.000 người.

Cũng theo các chuyên gia, trong bối cảnh này, khái niệm an cư không còn đơn thuần là có chỗ ở. Một không gian sống chỉ thực sự có giá trị khi đáp ứng đồng thời các yếu tố về môi trường, tiện ích, cộng đồng cư dân và pháp lý minh bạch, là nền tảng để con người sinh sống, phát triển và gắn bó lâu dài.

Trong dòng chảy đó, Meyhomes Capital Phú Quốc được định hình như khu đô thị hướng đến đời sống thường nhật của cư dân, với hệ thống tiện ích đang đi vào vận hành. Dự án thuộc nhóm quỹ đất sử dụng lâu dài tại đảo Ngọc có pháp lý rõ ràng, khu đô thị mang lại sự an tâm cho các cá nhân và gia đình lựa chọn sinh sống tại đây.

Công viên nghệ thuật ánh sáng Ice Jungle. Ảnh: Meyhomes Capital Phú Quốc

Theo đại diện chủ đầu tư, triết lý phát triển của Meyhomes Capital Phú Quốc thể hiện qua sự cân đối giữa mật độ xây dựng và không gian xanh, giữa sinh hoạt cộng đồng và sự riêng tư, cũng như giữa phát triển ngắn hạn và tầm nhìn dài hạn. Các phân khu được triển khai theo lộ trình đồng bộ, cho phép cư dân có thể chuyển về ở và sử dụng tiện ích hiện hữu mà không phải chờ đợi kéo dài.

Không gian sống tại đây được hình thành từ những mảng xanh nội khu và hệ thống đường dạo kết nối đến các tiện ích trung tâm. Ice Jungle, công viên nghệ thuật ánh sáng đã đi vào hoạt động, trở thành không gian trải nghiệm và sinh hoạt ngoài trời cho cư dân, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho toàn khu đô thị.

Các hoạt động văn hóa - giải trí thường xuyên được tổ chức tại dự án. Ảnh: Meyhomes Capital Phú Quốc

Song song đó, tuyến phố đi bộ Mebox đóng vai trò kết nối sinh hoạt cộng đồng với các hoạt động ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm mang màu sắc địa phương. Không chỉ phục vụ giao thương, không gian này dần trở thành điểm gặp gỡ và sinh hoạt chung cho cư dân và du khách.

Ở khía cạnh thể thao và rèn luyện sức khỏe, Meyhomes Capital Phú Quốc đưa vào vận hành cụm sân pickleball đạt tiêu chuẩn thi đấu, được trang bị hệ thống mái che tự động. Hạng mục này giúp các hoạt động thể thao diễn ra ổn định hơn, đồng thời góp phần hình thành lối sống năng động và tăng tính kết nối trong cộng đồng cư dân.

Giáo dục cũng được xem là trụ cột quan trọng trong cấu trúc đô thị. Tại Meyhomes Capital Phú Quốc, trường Meyschool Đoàn Thị Điểm đang triển khai trong nội khu với quy mô hơn 1,5 ha, dự kiến phục vụ khoảng 1.500 học sinh từ năm học 2026. Bên cạnh đó, trường mầm non Edison chuẩn bị đi vào hoạt động, bổ sung lựa chọn giáo dục cho các gia đình trẻ. Việc trường học hiện diện trong khu đô thị giúp tăng sự thuận tiện và an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Hệ thống sân pickleball hiện đại thu hút đông đảo cư dân và du khách tới tập luyện. Ảnh: Meyhomes Capital Phú Quốc

Xen kẽ trong không gian đại đô thị là những thương hiệu quen thuộc như Cộng cà phê, gà rán Bonchon, trà sữa TocoToco, đường đua đa tầng Go Kart... Những không gian này tạo thêm điểm dừng chân gần gũi và góp phần hoàn thiện nhịp sống đô thị.

Thay vì tập trung vào câu chuyện quảng bá, chủ đầu tư Meyhomes Capital Phú Quốc lựa chọn cách tiếp cận thông qua việc hoàn thiện và vận hành các tiện ích thực tế. Từ đó, khu đô thị từng bước hình thành chuẩn sống mới, nơi an cư gắn với trải nghiệm hằng ngày và sự phát triển hài hòa giữa con người với không gian sống. Trong bối cảnh Phú Quốc tiếp tục chuyển mình, các khu đô thị được quy hoạch bài bản, vận hành dựa trên giá trị thực và hướng đến cộng đồng cư trú lâu dài sẽ ngày càng thể hiện vai trò trung tâm.

Hoàng Đan