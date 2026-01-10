Hệ tiện ích all-in-one ven sông tại Khải Hoàn Prime

TP HCMKhải Hoàn Prime phát triển hệ tiện ích all-in-one ven sông theo mô hình nghỉ dưỡng, tích hợp không gian sống, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng trong khu compound khép kín.

Dự án nằm tại khu Nam TP HCM với khoảng 80% diện tích dành cho không gian xanh và mặt nước, tạo môi trường sống thông thoáng. Theo quy hoạch, hơn 90% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông.

Phối cảnh dự án Khải Hoàn Prime. Ảnh: Khải Hoàn Land

Hệ tiện ích nội khu được quy hoạch với hơn 25 tiện ích, phân bổ theo từng nhóm chức năng từ rèn luyện sức khỏe, thư giãn, sinh hoạt, giáo dục đến kết nối cộng đồng. Các không gian này vận hành trong khuôn viên khép kín, kết hợp cùng hệ thống an ninh 6 lớp, nhằm đảm bảo kiểm soát ra vào và duy trì sự riêng tư.

Điểm nhấn là clubhouse 3.000 được tổ chức theo mô hình đa tầng chức năng. Không gian này tích hợp các khu sinh hoạt cộng đồng, rèn luyện thể chất và các tiện ích phục vụ học tập. Dự án đưa trung tâm đào tạo phát triển tài năng trẻ và trường mầm non quốc tế vào nội khu, đáp ứng nhu cầu giáo dục ngay tại nơi ở, đồng thời giảm áp lực di chuyển cho các gia đình có con nhỏ. Bên cạnh đó, thư viện nội khu được phát triển như một không gian văn hóa, phục vụ nhu cầu đọc và sinh hoạt tinh thần của nhiều thế hệ cư dân.

Chủ đầu tư cho biết, 90% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông. Ảnh: Khải Hoàn Land

Với nhóm cư dân chú trọng sức khỏe, hệ tiện ích rèn luyện thể chất được đầu tư bài bản. Khu gym tiêu chuẩn cao bố trí hướng nhìn ra không gian xanh nội khu, kết hợp cùng hồ bơi muối khoáng, đường dạo ven sông và các khu vực sinh hoạt ngoài trời.

Ngoài ra, dự án bố trí các không gian kết nối cộng đồng như coffee lounge, khu BBQ ven sông, sky garden, quảng trường ánh sáng khoảng 1.000 m2 và khu vui chơi trẻ em. Chuỗi tiện ích này hướng đến việc hình thành môi trường sống phù hợp với gia đình đa thế hệ, nơi các hoạt động sinh hoạt và giải trí diễn ra trong nội khu.

Tiện ích hồ bơi theo phong cách resort tại dự án. Ảnh: Khải Hoàn Land

Về vị trí, Khải Hoàn Prime hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đã hình thành, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Cư dân thuận tiện tiếp cận các trung tâm thương mại, cơ sở y tế và cụm trường đại học lớn trong khu vực như SC Vivo City, Crescent Mall, Lotte Mart, hay bệnh viện FV, bệnh viện Tâm Anh, bệnh viện Tim Tâm Đức cùng cụm trường đại học lớn như ĐH RMIT, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Mở TP HCM (cơ sở 3)...

Dự án đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán vào ngày 26/12/2025. Trên công trường, tiến độ thi công được đẩy nhanh khi cả ba tòa tháp đã xây dựng đến tầng 12.

Song Anh