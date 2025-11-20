Hệ tiện ích 'all-in-one' tại TT Avio

TP HCMDự án TT Avio thiết kế không gian mang tinh thần Nhật cùng hệ tiện ích đáp ứng cùng lúc nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, thư giãn và làm việc ngay nội khu.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh tại phía Đông TP HCM, áp lực di chuyển và nhu cầu cân bằng đời sống tinh thần khiến nhiều cư dân lựa chọn những khu nhà ở có hệ tiện ích hoàn chỉnh. TT Avio được phát triển theo định hướng này, lấy cảm hứng từ phong cách sống Nhật Bản kết hợp sự gần gũi của văn hóa Việt.

Dự án hướng đến nhóm gia đình trẻ và người năng động muốn sở hữu nơi ở đa chức năng, có thể làm việc, nghỉ ngơi và kết nối cộng đồng mà không phụ thuộc nhiều vào hạ tầng bên ngoài.

Kid Club - nơi trẻ nhỏ vui chơi và cùng nhau sáng tạo. Ảnh: TT Capital

Theo đại diện chủ đầu tư, điểm nhấn của dự án là hệ thống 89 tiện ích được bố trí như một chuỗi trải nghiệm liên kết. Các khu vực hồ bơi Galaxy Pool sử dụng công nghệ điện phân muối, Amazon Park cho gia đình đa thế hệ; Complex Floor Gym - Yoga; Chill Skyzone và BBQ trên cao; vườn Thảo Mộc, vườn Chuông Gió cùng Funky Town sáng tạo dành cho trẻ nhỏ. Những mảng chức năng này được thiết kế nhằm tạo sự liên tục thay vì tách rời, vừa đảm bảo tính hiện đại vừa giữ nét gần gũi cho cư dân.

Hệ tiện ích phục vụ đa dạng nhu cầu: trẻ nhỏ có không gian vui chơi riêng, người lớn có khu đọc sách, thiền, phòng sinh hoạt giải trí, còn người cao tuổi dễ dàng tìm sự yên tĩnh trong các mảng xanh. Nhóm làm việc linh hoạt có thể sử dụng không gian co-working và phòng chức năng hỗ trợ công việc. Mô hình này hướng đến việc biến nội khu thành một hệ sinh thái, nơi tiện ích không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn đóng vai trò cải thiện chất lượng sống.

Căn hộ bàn giao thiết bị đến từ thương hiệu cao cấp như gỗ An Cường, Hafele, Toshiba, Yale... Ảnh: TT Capital

Thiết kế kiến trúc tại dự án lấy cảm hứng đôi cánh chim lạc vươn cao, như hình ảnh ẩn dụ cộng hưởng cùng triết lý "Next Good" (tốt hơn mỗi ngày) của Liên doanh Nhật Bản. Mật độ xây dựng khoảng 40%, dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và tiện ích, giúp các khối nhà đón gió và ánh sáng tự nhiên. Vật liệu sử dụng thuộc các thương hiệu quốc tế quen thuộc trên thị trường, hướng đến độ bền và sự an toàn.

Dự án đặt mục tiêu tạo môi trường sống khuyến khích sự gắn kết nhưng vẫn tôn trọng cá tính của từng gia đình. Các không gian chung và riêng được tính toán để cư dân vừa có nơi sinh hoạt cộng đồng vừa có khoảng lùi cho nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó, vị trí của dự án giúp cư dân kết nối nhanh đến trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và khu công nghiệp lân cận, hỗ trợ nhịp sống linh hoạt tại khu Đông.

Vị trí của TT Avio thuận tiện để cư dân kết nối đa điểm đến. Ảnh: TT Capital

Chủ đầu tư đang triển khai một số chính sách thanh toán hướng đến người mua ở thực lẫn nhà đầu tư, trong đó có phương án đóng trước 20% rồi tạm ngưng 30 tháng, hoặc lựa chọn trả góp chỉ 9 triệu đồng mỗi tháng, không vay, không lãi, giảm áp lực tài chính.

Với kinh nghiệm phát triển từ nhiều thị trường quốc tế, liên doanh TT Capital - Cosmos Initia - Koterasu định hướng dự án trở thành cộng đồng đa thế hệ, nơi cư dân có thể tận dụng hệ tiện ích tích hợp, không gian xanh và khả năng kết nối thuận tiện để xây dựng phong cách sống riêng. Sự kết hợp giữa yếu tố kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và hạ tầng vùng được kỳ vọng giúp TT Avio trở thành một trong những dự án theo mô hình "all-in-one" nổi bật tại khu Đông TP HCM.

Song Anh