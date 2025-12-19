Hệ tiện ích All-in-one tại đô thị T&T City Millennia

T&T City Millennia phát triển hệ tiện ích All-in-one theo hướng kết nối, phân bổ đồng đều và chuyên biệt, hướng tới môi trường sống bền vững.

Theo các chuyên gia, khi thị trường bất động sản dịch chuyển từ quy mô sang giá trị thực, các đại đô thị không còn được đánh giá chủ yếu qua diện tích hay số lượng sản phẩm, mà nằm ở khả năng tổ chức không gian sống và vận hành hệ tiện ích. Mô hình All-in-one vì vậy trở thành tiêu chí phản ánh chất lượng sống và tiềm năng phát triển lâu dài.

Một đô thị All-in-one hiệu quả cần đáp ứng ba nguyên tắc: kết nối, trải rộng và chuyên biệt. Trong đó, kết nối và trải rộng giúp hệ thống tiện ích được phân bổ liên hoàn, đảm bảo khả năng tiếp cận thuận tiện cho cư dân. Chuyên biệt hóa là bước phát triển sâu hơn, hướng tới việc phân nhóm tiện ích theo từng nhu cầu như giáo dục, y tế, thể thao, giải trí, phù hợp với nhiều độ tuổi và lối sống.

T&T City Millennia được quy hoạch theo định hướng này, lấy nền tảng kết nối và trải rộng làm cơ sở để phát triển hệ tiện ích chuyên biệt. Các công trình được phân bổ trên toàn khu, bám theo 7 km cảnh quan sông nước và khoảng 45 ha không gian xanh, gồm công viên, trục cảnh quan mặt nước và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Cách bố trí này nhằm hạn chế tình trạng tập trung tiện ích vào một khu vực, đồng thời đảm bảo phạm vi phục vụ đồng đều cho toàn dự án.

T&T City Millennia có lợi thế từ không gian xanh và mặt nước. Ảnh: T&T Group

Nhờ đó, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích thiết yếu trong khoảng thời gian ngắn, chủ yếu bằng hình thức đi bộ. Việc phân bổ lan tỏa cũng góp phần giảm áp lực quá tải - vấn đề thường gặp tại nhiều khu đô thị quy mô lớn.

Trên nền tảng kết nối và trải rộng, T&T City Millennia tiếp tục phát triển hệ tiện ích theo hướng phân lớp, chú trọng chiều sâu trải nghiệm thay vì chỉ gia tăng số lượng công trình. Hệ sinh thái tiện ích được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt, theo độ tuổi và chức năng sử dụng.

Tiện ích tại T&T Millennia đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi. Ảnh: T&T Group

Với nhóm cư dân trẻ và gia đình có con nhỏ, hệ thống giáo dục nội khu gồm trường mầm non và trường liên cấp FPT School được bố trí ngay trong đô thị, giúp giảm áp lực di chuyển và tăng tính thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Ở nhóm tiện ích thể thao và chăm sóc sức khỏe, dự án đầu tư khu liên hợp thể thao ngoài trời với các hạng mục như sân tennis, pickleball, sân bóng, bể bơi và khu chèo thuyền kayak trên mặt nước. Các không gian này vừa phục vụ nhu cầu rèn luyện cá nhân, vừa tạo điều kiện hình thành các hoạt động gắn kết cộng đồng.

Phối cảnh không gian Địa Trung Hải tại phố đi bộ Millennia Journey. Ảnh: T&T Group

Đối với nhu cầu giải trí và sinh hoạt chung, tuyến phố đi bộ Millennia Journey dài gần 2 km cùng công trình điểm nhấn Dòng sông ánh sáng được quy hoạch như trung tâm sinh hoạt văn hóa - giải trí của khu đô thị. Các quảng trường, nhà cộng đồng và không gian tổ chức sự kiện được bố trí dọc tuyến, kết hợp với hệ thống phố thương mại, ẩm thực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và vui chơi của cư dân, đồng thời vẫn đảm bảo sự riêng tư cho các khu ở.

Với quy mô 267 ha và hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, dự án hướng tới mô hình đô thị vận hành dài hạn, không chỉ cung cấp không gian ở mà còn hình thành môi trường sống hoàn chỉnh. Theo định hướng của chủ đầu tư, dự án được kỳ vọng đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư chất lượng và khả năng khai thác giá trị trong trung và dài hạn tại khu Nam TP HCM.

Thế Đan