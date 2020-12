Hệ thống xử lý khói bụi lò hỏa thiêu đạt giải quốc tế

Hệ thống khắc phục 100% khói bụi từ lò hỏa thiêu của ông Trần Đình Giao (63 tuổi) vừa đạt giải thưởng quốc tế về tính hữu ích.

Tại lễ trao giải tôn vinh nhà sáng chế đạt giải quốc tế trong khuôn khổ hoạt động Techfest 2020, ông Trần Đình Giao (Nam Định), là một trong 4 nhà sáng chế được trao chứng nhận cho hệ thống xử lý 100% khói bụi, đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm năng lượng của lò hỏa thiêu, đang áp dụng tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, tỉnh Nam Định.

Với công trình này, ông được trao Huy chương vàng Cuộc thi sáng chế và sáng tạo quốc tế dành cho các Sáng tạo mang tính xã hội do Euro Business Haller tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Phát triển Kinh tế Ba Lan và Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ Thế giới.

Ông Trần Đình Giao (thứ 5 từ trái qua) nhận giải thưởng hôm 29/11. Ảnh: TB.

Hệ thống do ông Giao sáng chế bao gồm lò đốt và hệ thống xử lý khí thải lò thiêu, có ưu điểm tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng và thời gian xử lý chất thải trong quá trình hỏa táng. Đặc biệt hệ thống hoạt động tuần hoàn này không tạo ra chất ô nhiễm thải ra ngoài môi trường, an toàn cho khu vực người dân lân cận.

Từ năm 2012, Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long của ông bắt đầu nhận dự án xây dựng lò hỏa thiêu tại Nam Định, ông Giao đi đến một số nước trên thế giới để tham khảo công nghệ thiết kế lò thiêu. Ông nhận thấy, đa số lò hỏa thiêu đều thiết kế tất cả ống khói dẫn trực tiếp khí thải, khói bụi thẳng lên trời. Như vậy không chỉ gây nguy hại cho môi trường nghiêm trọng, mà còn ảnh hướng tới cuộc sống người dân xung quanh. Ông quyết định tìm hiểu phương pháp để ngăn không cho khói bụi từ lò thiêu xả trực tiếp lên trời.

Trong quá trình nghiên cứu ông phát hiện, lò thiêu tạo ra lượng khí thải lớn, với sức nóng tỏa ra lên tới 500 độ C, kèm sức gió thổi tương đương cấp 9. Nhận thấy, nếu tận dụng hai nguồn năng lượng này để tạo thành một hệ thống xử lý tuần hoàn, đồng thời xử lý lượng khí thải ô nhiễm lớn, sẽ có thể tiết kiệm thời gian và chi phí hỏa thiêu cho người dân, ông đã tìm cách xử lý.

Thay vì sử dụng loại ống khói xả thẳng, ông Giao thiết kế loại ống cong xuống mương nước tuần hoàn. Khi đó, sức gió mạnh của lò thiêu có thể đẩy nước trong mương chảy, sức nóng 500 độ C khi lò vận hành được sử dụng để đun sôi nước bể lắng trong mương tuần hoàn, hơi nước bốc lên. Khói bụi gặp hơi nước nặng hơn nên bị dập xuống. "Các bụi than trong bể lắng có đặc điểm như than hoạt tính, giúp lọc nước trong mương, bể. Độ pH trong nước được lọc từ than hoạt tính này chỉ có 5-5.7%, thấp hơn độ pH nước sinh hoạt 7-7.5 %", ông Giao nói.

Ống khói được bẻ cong dẫn vào hệ thống xử lý khói thải do ông Giao sáng chế. Ảnh: NVCC.

Trải qua nhiều phiên bản, không ít lần những chiếc lò thử nghiệm mô hình nhỏ của ông nổ tung do không chịu được nhiệt độ thực, buồng đốt vẫn để lại dư lượng chất thải. Nhiều đêm suy nghĩ, ông Giao tìm ra nguyên nhân. Thay vì thiết kế hai cửa hút khí thông thường, ông chỉ dùng một cửa hút để khi chạy thẳng trực tiếp xuống quạt gió, đặt thêm một téc đốt ở khu thứ cấp để chất thải được xử lý triệt để.

Đến năm 2014, hai lò hỏa thiêu đầu tiên được đưa vào hoạt động thử nghiệm dựa trên thiết kế do ông nghiên cứu. Những chi tiết chưa được tối ưu hóa (như buồng đốt, quạt gió) đã được ông Giao hoàn thiện sau mỗi lần thử nghiệm."Về quan trắc môi trường, những lò thiêu này tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới người dân. Kể cả đứng sát lò cũng không có cảm giác nóng hay mùi do hệ thống vận hành tuần hoàn", ông Giao khẳng định.

Quá trình hỏa thiêu và xử lý chất thải qua hệ thống do ông Giao sáng chế chỉ mất 45-75 phút, tiết kiệm thời gian thiêu gấp ba lần so với các lò thiêu thông thường (150 phút), giải quyết nhu cầu an táng của người dân Nam Định và một số tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ. Nhờ tính sáng tạo và hữu ích của công trình, tháng 5/2019 ông được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng sáng chế giải pháp hữu ích.

Ông Giao chia sẻ bản thân luôn tâm niệm sự cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường. Ý tưởng về lò thiêu không xả thải ra môi trường được ông Giao ấp ủ nhiều năm trước khi được nhận dự án xây dựng lò thiêu. "Tâm nguyện lớn nhất của tôi là chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm để giúp các địa phương cải thiện môi trường", ông chia sẻ.

Hiện công trình của ông được hoàn thiện và vận hành ổn định trên 7 lò hỏa thiêu tại công viên nghĩa trang Thanh Bình tỉnh Nam Định. Ông Giao cho biết, từ tháng 5/2020, ông triển khai xây dựng hệ thống lò hỏa thiêu ở Lạng Sơn.

"Thời gian tới, tôi mong muốn chuyển giao công nghệ này cho các tỉnh nghèo, miền Trung hay bị lũ lụt và Đồng bằng sông Cửu Long. Mùa nước ngập hết, không có chỗ an táng, người dân sẽ đưa thân nhân của mình vào thiêu. Như vậy vừa tiện lợi văn minh lại đảm bảo về mặt môi trường", ông Giao nói.

Nguyễn Xuân