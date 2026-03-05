Hệ thống Xôi Lạc TV bị triệt phá

Hà NộiHệ thống web Xôi Lạc TV bị cáo buộc hoạt động dưới vỏ bọc công ty công nghệ để chuyên phát bóng đá lậu, liên quan bản quyền trái phép và quảng cáo đánh bạc.

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 38 người về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

A05 đánh giá, đường dây này hoạt động có hệ thống, số lượng người tham gia nhiều và hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty công nghệ. Hệ thống Xôi Lạc TV phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của nhiều đơn vị. Web này còn lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Các hoạt động nêu trên bị A05 đánh giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Ngày 2/2, hệ thống này bị công an điều tra.

Hiện, thiệt hại liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, bản quyền đang được cơ quan chuyên môn thống kê, thẩm định. Do vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian, số liệu sẽ được công bố sau, theo cơ quan điều tra.

Giao diện web lậu Xôi Lạc TV. Ảnh: Bộ Công an

Xôi Lạc TV, trang chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, được phát triển bởi một nhóm ẩn danh. Trong các video, bình luận viên của kênh nhiều lần nói đang sống tại nước ngoài. Tên miền đăng ký qua dịch vụ GoDaddy và trỏ về máy chủ có địa chỉ IP tại Mỹ.

Nhà chức trách từng hơn một lần lên tiếng về vấn nạn bản quyền xoay quanh kênh này với nhận xét "không đơn giản là hiếu kỳ phát livestream" cho vui mà gắn với tội phạm có tổ chức.

Phạm Dự