Hệ thống trường Wellspring lan tỏa thông điệp về an toàn số

Wellspring triển khai chuỗi hoạt động giáo dục an toàn số nhằm trang bị kiến thức, hỗ trợ bảo vệ học sinh trước rủi ro trực tuyến.

Hệ thống trường Wellspring là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này. Thông qua chuỗi hoạt động giáo dục an toàn số, đơn vị hướng đến mục tiêu "bảo vệ - giáo dục - kết nối", giúp học sinh làm chủ công nghệ và nuôi dưỡng tinh thần nhân văn. Theo đại diện trường, việc giáo dục về an toàn, bảo vệ thông tin trong thời đại số sẽ góp phần giúp con người tránh những rủi ro tiềm ẩn của thế giới trực tuyến.

Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng giáo dục hệ thống trường Wellspring, Tổng hiệu trưởng trường Wellspring Hanoi phát biểu tại sự kiện Cyber Day. Ảnh: Wellspring

Theo báo cáo của Sophos, 79% trường học trên thế giới từng bị tấn công mạng. UNICEF cũng cảnh báo 60% trẻ em hiện nay có nguy cơ bị bắt nạt hoặc lừa đảo trực tuyến. Tại Việt Nam, hơn 79,8 triệu người dùng internet với 127 triệu thiết bị di động đang được sử dụng vào năm 2025. Con số phần nào phản ánh tốc độ số hóa nhanh chóng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực công dân số trong giáo dục.

Theo đó, hệ thống trường Wellspring đã chủ động đồng hành cùng chiến dịch quốc gia "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" do Liên minh Niềm tin số khởi xướng. Chiến dịch tổ chức với sự phối hợp của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng các tổ chức khác nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những nguy cơ trực tuyến.

Trong khuôn khổ đó, sự kiện Cyber Day 2025 với chủ đề "Being Well - Being Me in the Digital World" đã khai mạc tại Wellspring Hanoi vào ngày 11/10. Sự kiện thu hút gần 500 đại biểu, hơn 5.000 học sinh và phụ huynh tại Hà Nội và TP HCM, cùng nhiều gian hàng công nghệ và hội thảo chuyên đề. Theo đại diện trường, ngày hội ngoài cung cấp trải nghiệm công nghệ cho người tham dự, còn giúp lan tỏa thông điệp về giáo dục nhân văn trong kỷ nguyên số.

Trường tổ chức lễ hội hóa trang Halloween theo chủ đề AI, giúp tăng nhận thức, rèn tư duy phản biện, hiểu biết số và an toàn mạng cho học sinh. Ảnh: Wellspring

Song song đó, Wellspring cũng đưa an toàn số vào giảng dạy nghệ thuật và âm nhạc để lan tỏa thông điệp trên. Dự án "Clicking", hợp tác giữa Cục An ninh mạng - Bộ Công an và Liên minh Niềm tin số cùng nghệ sĩ Tuấn Cry, nhấn mạnh mỗi cú click trên không gian mạng là một lựa chọn trách nhiệm. Phiên bản hoạt hình song ngữ của dự án đã được trình chiếu tại Triển lãm Công nghệ – Công ước Hà Nội 2025.

Hệ thống trường còn mở rộng tác động xã hội qua chuỗi hoạt động như tổ chức phiên tòa giả định và Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, giúp học sinh phát triển năng lực hành động và trách nhiệm công dân số.

Mới đây vào ngày 15/11, trường Wellspring tiếp tục đồng hành chiến dịch "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" với sự kiện Cyber Peace 2025. Ngày hội quy tụ nhiều đại diện bộ, ngành, tổ chức Liên Hợp Quốc cùng hơn 45 trường học tại Hà Nội và nhiều địa phương. Đại diện trường cho biết sự kiện là cơ hội để các bên cùng đối thoại về an ninh mạng cho trẻ em, qua đó thể hiện mong muốn kiến tạo môi trường số an toàn số của Wellspring.

Học sinh tham gia phần biện luận tại Cyber Peace 2025. Ảnh: Wellspring

Trong tương lai, Wellspring đặt mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức giáo dục và công nghệ toàn cầu, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn và có độ phủ rộng rãi trên toàn quốc.

