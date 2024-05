Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU trao học bổng 25 triệu USD

Gói học bổng được trao đến học sinh có thành tích tốt trong lễ tốt nghiệp 2023-2024 của trường APU và Đại học Mỹ tại Việt Nam (AVU), ngày 25/5.

Lễ tốt nghiệp của hệ thống trường Quốc tế Hoa Kỳ APU và Đại học Mỹ tại Việt Nam (AUV) niên khóa 2023-2024 diễn ra tại hội trường Eagle Arena. Nghi thức lễ được tổ chức theo phong cách Mỹ với sự tham gia của đại diện các cơ quan giáo dục, đơn vị truyền thông, khách mời trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có sự góp mặt của toàn thể thầy cô, phụ huynh, học sinh tốt nghiệp khóa 2024.

Toàn thể sinh viên, học sinh tại APU và AUV tung nón trong lễ tổng kết năm học 2023-2024, chiều 25/5. Ảnh: APU

Nhờ loạt thành tích học tập tích cực, nhiều học sinh được nhận các xuất học bổng với tổng giá trị lên đến 25 triệu USD từ trường Đại học Mỹ. Các em thủ khoa, á khoa có điểm GPA trên 4.0 đều có cơ hội nhận học bổng toàn phần trị giá đến hơn 130.000 USD.

Toàn hệ thống hiện có 98 học sinh tốt nghiệp trung học. Trong đó, 95% các em đạt điểm GPA từ 3.0 trở lên và 22 em đạt điểm tuyệt đối 4.0 với hai thủ khoa và 7 á khoa. Tất cả đều được trường xếp hạnh kiểm tốt, học lực xuất sắc và có điểm đóng góp ngoại khóa cao.

Hai em Trần Xuân Khánh Linh (thứ hai từ trái sang) và Lưu Anna (phải) đều là thủ khoa niên khóa 2023-2024, nhận suất học bổng trị giá hơn 130.000 USD từ các Đại học Mỹ. Ảnh: APU

Tổng kết năm nay, APU có 28 học sinh lớp 11 đạt GPA cao và được tốt nghiệp sớm. Đại diện trường cho biết phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế giúp các em dễ tiếp thu kiến thức, ứng dụng nhanh, từ đó rút ngắn thời gian hoàn thành chương trình phổ thông từ 1-2 năm. Đội ngũ giảng viên trường cam kết giúp các em tiếp thu kiến thức vững vàng và tự tin hơn trong các kỳ thi.

Hàng năm, 100% học sinh tốt nghiệp tại APU đều có cơ hội nhận các suất học bổng giá trị từ các trường tại Mỹ, Canada, Australia như: Đại học Arizona State University, UMKC, UC Berkeley, UC Davis, UC Riverside, UC Merced, UC Santa Cruz, Cal State Long Beach, Virginia Commonwealth University, Florida Institute of Technology, Wentworth Institute of Technology, The American University in Vietnam, Central Michigan University, University of Connecticut, Purdue University, University of Washington, University of Illinois, University of Massachusetts, The University of British Columbia, The University of Sydney...

Cùng mục tiêu giúp học sinh tốt nghiệp có cơ hội du học tối ưu, Đại học Mỹ tại Việt Nam (The American University in Vietnam - AUV) trao học bổng cho 100% học sinh tốt nghiệp tại APU với các mức linh động tùy thành tích.

Đại diện trường cho biết học bổng sẽ giúp các em nhận hỗ trợ tối ưu về tài chính khi theo học chương trình hoàn tất bậc cử nhân đại học (BA/BS) tại AUV. Sau đó, các em có thể tiến thẳng vào học thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ mà không cần GMAT/GRE. Hoặc các em cũng có thể theo học chương trình tại AUV rồi chuyển tiếp sang các trường đại học khác.

Giáo sư, tiến sĩ T.McCay - Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ tại Việt Nam cho biết sinh viên khóa năm nay tốt nghiệp không chỉ đạt kết quả học tập, rèn luyện tốt, mà còn có nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi chuyên môn, tài năng trong và ngoài nước. Các em cũng có biểu hiện tích cực trong nhiều hoạt động ngoại khóa, cộng đồng. Hàng năm, có đến 90% cựu học sinh APU du học tại các trường đại học danh giá trên thế giới. Đa số đều đạt kết quả xuất sắc từ học kỳ đầu tiên và được xếp hạng trên Bảng Danh dự (Dean’s List).

"Những kết quả các em đạt được không chỉ là niềm vui, tự hào với bản thân, gia đình, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ lớn với các thầy cô và toàn thể AUV", thầy T.MacCay nói.

Ngoài chương trình tích lũy tín chỉ giúp học sinh có thể rút ngắn thời gian hoàn tất bậc đại học tại Mỹ, APU còn khuyến khích học sinh đăng ký học Cầu nối đại học (College Bridge Program - Dual Enrollment Program). Chương trình được thiết lập bởi Tập đoàn Phát triển Giáo dục APU và các trường đại học đối tác tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, các em chỉ cần khoảng hai năm để hoàn tất bậc cử nhân.

Hội trường Eagle Arena nằm trong khuôn viên xanh mát rộng 31 hecta của APU và AUV tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: APU

Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép giảng dạy chương trình Mỹ cho học sinh Việt và người nước ngoài tại Việt Nam. Trường áp dụng hệ thống giảng dạy liên kết kiến thức và kỹ năng cần thiết từ bậc mẫu giáo đến lớp 12. Sau khi tốt nghiệp trung học, các em có thể được tuyển thẳng vào các trường đại học lớn trên thế giới mà không cần chứng chỉ IETLS, SAT ACT hay bằng Tú tài quốc tế IB.

Một số trường đại học ở Mỹ liên kết với APU theo hình thức trên gồm: Hệ thống University of California (UC - Berkeley, UC - Davis, UC - Irvine), FIT, VCU, CMU, ASU, UMKC, California State University, CWU. Ngoài ra, APU còn liên kết với các đại học lớn ở nhiều quốc gia khác như: University of British Columbia ở Canada; Korea University, Yonsei University ở Hàn Quốc; University of Sydney (Unconditional offer of admission), Australian National University ở Australia...

Bên cạnh đó, sinh viên Đại học Mỹ tại Việt Nam - AUV còn có thể hoàn thành 3-4 năm bậc cử nhân (BA, BS) tại AUV và được hỗ trợ vào thẳng chương trình thạc sĩ (MA, MS) của các đại học lớn mà không cần chứng minh điểm GRE, GMAT đầu vào.

Hệ thống Trường Quốc Tế Hoa Kỳ APU đạt kiểm định chất lượng và chứng nhận thành viên từ tổ chức kiểm định Giáo dục lớn nhất thế giới Cognia và Hội đồng các trường quốc tế CIS (Council of International Schools).

Để đạt được chứng chỉ này, trường bắt buộc trải qua nhiều quy trình thẩm định nghiêm ngặt, toàn diện về chương trình học, chất lượng giảng dạy, đội ngũ giảng viên, chính sách hỗ trợ học tập và phát triển kỹ năng, hoạt động ngoại khóa, chất lượng đầu ra, các chương trình liên kết với đại học lớn trên thế giới và hệ thống cơ sở vật chất.

Sắp tới, tập đoàn Phát triển Giáo dục APU dự kiến triển khai dự án Làng Đô thị Giáo dục Mỹ tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đại diện trường cho biết dự án được kỳ vọng sẽ ghi dấu thành tự lớn trên hành trình 30 năm kiến tạo nền giáo dục chuẩn Mỹ tại Việt Nam.

Á Hiên