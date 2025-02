Hệ thống Trường Quốc tế Canada đạt kiểm định toàn phần WASC

TP HCM - Trường Quốc tế Canada và Sedbergh Vietnam đạt kiểm định toàn phần của hiệp hội WASC, Mỹ cùng lợi thế khi ứng tuyển tại các trường học hàng đầu toàn cầu.

Hệ thống Trường Quốc tế Canada gồm hai trường là Trường Quốc tế Canada và Sedbergh Vietnam, đều thuộc hệ thống phổ thông của Tập đoàn Giáo dục EQuest tại TP HCM. Hệ thống có nền giáo dục quốc tế với đa dạng lộ trình cho học sinh: chương trình đơn ngữ, song ngữ như Tú tài Quốc tế IBDP, Tú tài Quốc tế CIS, Tú tài Quốc tế A Level, Tú tài Quốc tế AP, Trung học Phổ thông Quốc tế IGCSE, Trung học Quốc tế Cambridge và chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mới đây, hệ thống đạt kiểm định toàn phần của Ủy ban Kiểm định danh giá 60 năm tại Mỹ - Hiệp hội các Trường học và Cao đẳng Miền Tây (WASC). Theo đại diện hệ thống, đạt kiểm định WASC (Western Association of Schools and Colleges) là minh chứng cho chất lượng giáo dục toàn diện, sự cam kết duy trì môi trường giáo dục bền vững, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của hệ thống.

Với mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt nhất cho học sinh, thông qua WASC, cộng đồng nhà trường có thêm nhiều cơ hội tiếp cận và học hỏi từ các nguồn tài nguyên hàng đầu thế giới. Các em sẽ được lĩnh hội phương pháp học tập hiện đại, nhấn mạnh các kỹ năng thế kỷ 21 như tư duy phản biện và sáng tạo.

Song song, cộng đồng nhà trường có thêm sự hỗ trợ, đồng hành của mạng lưới học thuật toàn cầu khi triển khai các chương trình học quốc tế. Học sinh cũng có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát cùng bạn bè quốc tế qua nhiều sân chơi thi đấu đa lĩnh vực: khoa học, toán học, nghệ thuật, thể thao, âm nhạc...

"Học tập trong môi trường giáo dục có kiểm định WASC còn tăng sự bảo chứng cho học sinh về chất lượng giảng dạy, kết quả tốt nghiệp", đại diện hệ thống nhấn mạnh. Qua đó, học sinh có nền tảng tri thức vững chắc, sẵn sàng thích nghi với các hệ thống, chương trình học khi chuyển tiếp lên các cấp học tương lai.

Đặc biệt, học sinh tốt nghiệp từ trường đạt WASC có thể dễ dàng chuyển tiếp lên các trường trung học hoặc đại học tại Mỹ, Canada, Australia, Anh và nhiều quốc gia khác với những chương trình học bổng giá trị và lộ trình nghề nghiệp nhiều hứa hẹn.

Những năm gần đây, Hệ thống Trường Quốc tế Canada có nhiều bước tiến, đổi mới về chương trình học, cơ sở vật chất, nâng cao hệ thống nguồn lực và định hướng phát triển gắn với xu thế toàn cầu. Điển hình, Trường Quốc tế Canada và Sedbergh Vietnam đã đạt kiểm định giáo dục quốc tế từ Hội đồng Trường Quốc tế (The Council of International Schools, CIS), Hội đồng các trường Quốc tế Anh (Council of British International Schools - COBIS) năm 2024, đạt kiểm định Cognia (NCA CASI, NWAC, SACS CASI) năm 2023.

"Việc sở hữu thêm kiểm định WASC góp phần củng cố và thắt chặt niềm tin của phụ huynh dành cho nhà trường khi chất lượng giảng dạy được đảm bảo bởi nhiều tổ chức giáo dục hàng đầu, chương trình giảng dạy được cải tiến liên tục nhằm nâng cao trải nghiệm học tập, mở rộng cánh cửa tương lai cho các em", đại diện hệ thống chia sẻ.

Hiệp hội Trường Phổ thông và Đại học Miền Tây Mỹ (Western Association of Schools and Colleges - WASC) là một trong sáu tổ chức kiểm định vùng của Mỹ, được công nhận bởi Bộ Giáo dục Mỹ, Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học Mỹ (CHEA) và nhiều tổ chức giáo dục hàng đầu trên thế giới. WASC đảm bảo chất lượng cho hơn 5.200 trường học từ bậc phổ thông đến đại học, không chỉ tại Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Trước khi được đảm bảo và duy trì chất lượng ở mức độ cao, các trường được WASC công nhận phải trải qua các bước đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm tự đánh giá, đánh giá từ bên ngoài và khả năng cải tiến liên tục, ổn định.

Thế Đan