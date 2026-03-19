Hệ thống trang thiết bị hiện đại tại Vinmec Ocean Park 2

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) có quy mô hơn 31.000 m2, với tổng vốn đầu tư 1.482 tỷ đồng, bắt đầu vận hành từ 1/3.
Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) có quy mô hơn 31.000 m2, với tổng vốn đầu tư 1.482 tỷ đồng, bắt đầu vận hành từ 1/3.
Bệnh viện đầu tư hệ thống trang thiết bị tiên tiến, như máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 hiện đại hàng đầu thế giới.
Bệnh viện đầu tư hệ thống trang thiết bị tiên tiến, như máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 hiện đại hàng đầu thế giới.
Với công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị cho phép tái tạo hình ảnh sắc nét đến từng milimet, giúp phát hiện sớm các tổn thương thần kinh, ung thư ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, máy được cải tiến với thời gian chụp được rút ngắn, vận hành êm hơn, nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.
Với công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị cho phép tái tạo hình ảnh sắc nét đến từng milimet, giúp phát hiện sớm các tổn thương thần kinh, ung thư ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, máy được cải tiến với thời gian chụp được rút ngắn, vận hành êm hơn, nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.
Hệ thống CT 512 lát cắt của GE Healthcare (Mỹ) với tốc độ quét nhanh, có thể chụp toàn thân trong 3 giây. Thiết bị giúp giảm thiểu liều tia xạ nhưng vẫn đảm bảo độ phân giải cao, hiệu quả trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch và mạch máu phức tạp.
Hệ thống CT 512 lát cắt của GE Healthcare (Mỹ) với tốc độ quét nhanh, có thể chụp toàn thân trong 3 giây. Thiết bị giúp giảm thiểu liều tia xạ nhưng vẫn đảm bảo độ phân giải cao, hiệu quả trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch và mạch máu phức tạp.
Hệ thống X-quang tiên tiến với máy Multix Impact Ortho, cho phép chụp chi tiết phổi, toàn trục cột sống và xương chi dưới. Nhờ chất lượng hình ảnh rõ nét, thiết bị hỗ trợ hiệu quả trong việc phát hiện và theo dõi nhiều bệnh lý ở các chuyên khoa khác nhau.
Hệ thống X-quang tiên tiến với máy Multix Impact Ortho, cho phép chụp chi tiết phổi, toàn trục cột sống và xương chi dưới. Nhờ chất lượng hình ảnh rõ nét, thiết bị hỗ trợ hiệu quả trong việc phát hiện và theo dõi nhiều bệnh lý ở các chuyên khoa khác nhau.
Hệ thống nhũ ảnh Mamomat Revelation kết hợp với máy siêu âm Invenia ABUS Prime được ví như "cặp mắt vàng" trong tầm soát ung thư vú.
Hệ thống nhũ ảnh Mamomat Revelation kết hợp với máy siêu âm Invenia ABUS Prime được ví như "cặp mắt vàng" trong tầm soát ung thư vú.
Ứng dụng AI và công nghệ hình ảnh hiện đại, bộ đôi này giúp phát hiện chính xác các tổn thương từ sớm, đồng thời giảm đau và khó chịu, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng hơn cho người bệnh.
Ứng dụng AI và công nghệ hình ảnh hiện đại, bộ đôi này giúp phát hiện chính xác các tổn thương từ sớm, đồng thời giảm đau và khó chịu, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng hơn cho người bệnh.
Hệ thống siêu âm 4D thế hệ mới với chức năng siêu âm màu 4D tổng quát, siêu âm chuyên sâu sản phụ khoa, tim mạch 4D, siêu âm vú 3D tự động. Các hệ thống này cho phép khảo sát chi tiết cấu trúc và chức năng của cơ quan, hỗ trợ chẩn đoán nhanh, chính xác và không xâm lấn.
Hệ thống siêu âm 4D thế hệ mới với chức năng siêu âm màu 4D tổng quát, siêu âm chuyên sâu sản phụ khoa, tim mạch 4D, siêu âm vú 3D tự động. Các hệ thống này cho phép khảo sát chi tiết cấu trúc và chức năng của cơ quan, hỗ trợ chẩn đoán nhanh, chính xác và không xâm lấn.
Khu phục hồi chức năng với hệ thống thiết bị hiện đại, hỗ trợ phục hồi vận động và chức năng hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Khu phục hồi chức năng với hệ thống thiết bị hiện đại, hỗ trợ phục hồi vận động và chức năng hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Ngoài ra, bệnh viện còn vận hành hệ thống 4 phòng mổ với trang thiết bị hiện đại cùng trung tâm tiệt khuẩn công nghệ cao đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
Ngoài ra, bệnh viện còn vận hành hệ thống 4 phòng mổ với trang thiết bị hiện đại cùng trung tâm tiệt khuẩn công nghệ cao đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
Bệnh viện còn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện với 18 biệt thự resort theo tiêu chuẩn 5 sao.
Bệnh viện còn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện với 18 biệt thự resort theo tiêu chuẩn 5 sao.
Theo ThS.BS Đào Danh Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, hệ thống trang thiết bị tiên tiến chỉ thực sự phát huy hết giá trị khi được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu và kinh nghiệm lâm sàng vững vàng.
"Trang thiết bị hiện đại có thể mang lại hình ảnh chi tiết nhưng việc đọc, phân tích và đưa ra quyết định chính xác vẫn phụ thuộc vào năng lực của bác sĩ. Tại Vinmec, chúng tôi không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà còn đầu tư vào con người để khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ đó", bác sĩ Đào Danh Vĩnh chia sẻ.
Theo ThS.BS Đào Danh Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, hệ thống trang thiết bị tiên tiến chỉ thực sự phát huy hết giá trị khi được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu và kinh nghiệm lâm sàng vững vàng.
"Trang thiết bị hiện đại có thể mang lại hình ảnh chi tiết nhưng việc đọc, phân tích và đưa ra quyết định chính xác vẫn phụ thuộc vào năng lực của bác sĩ. Tại Vinmec, chúng tôi không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà còn đầu tư vào con người để khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ đó", bác sĩ Đào Danh Vĩnh chia sẻ.
Thế Đan
Ảnh: Vinmec
Nhân dịp khai trương, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đến thăm khám và tầm soát sức khỏe. Bệnh viện miễn phí khám bệnh (trừ khám cấp cứu) trong thời gian chương trình. Đồng thời, nhiều dịch vụ chẩn đoán hình ảnh được ưu đãi tới 70%, trong đó siêu âm vú 300.000 đồng một lượt, chụp X-quang vú 600.000 đồng một lượt, chụp MRI não hoặc cột sống cổ, ngực, thắt lưng 800.000 đồng một lượt và chụp MRI mạch não chỉ 300.000 đồng một lượt. Ngoài ra, các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh khác được giảm 50%, trong khi các dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật - thủ thuật và lưu viện được giảm 30%.