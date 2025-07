Hệ thống tiếng Trung CTI HSK định hướng đào tạo theo chuẩn HSK 3.0 tại Việt Nam, ứng dụng giáo trình chuẩn quốc tế và công nghệ giáo dục hiện đại.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc làm chủ ít nhất một ngoại ngữ, trong đó có tiếng Trung Quốc, trở thành một nhu cầu thiết yếu. Theo báo cáo của HolonIQ, thị trường học tiếng Trung Quốc toàn cầu trị giá khoảng 7,4 tỷ USD và dự kiến đạt 13,1 tỷ USD vào năm 2027, tăng trưởng bình quân 12,1% mỗi năm. Riêng tại Việt Nam, nhu cầu học tiếng Trung Quốc cũng gia tăng rõ rệt. Trong quý I, Viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội ghi nhận 9.941 lượt đăng ký thi HSK, dẫn đầu toàn cầu về số lượng thí sinh trong một quý.

Nắm bắt xu thế đó, Hệ thống tiếng Trung CTI HSK Việt Nam hướng đến phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ và trang bị toàn diện cho người học theo chuẩn HSK 3.0. Với 100% vốn Việt Nam và được bảo trợ chuyên môn từ CTI - đơn vị độc quyền sở hữu kỳ thi HSK, đơn vị đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa hoạt động đào tạo tiếng Trung tại Việt Nam. Trung tâm phát triển lộ trình học "Chuẩn CTI", cung cấp trải nghiệm học tập hiện đại, bài bản, đồng thời, mở ra cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người học.

Đáp ứng lộ trình chuyển đổi sang HSK 3.0, CTI HSK đã ký kết bản quyền giáo trình New HSK 3.0 phiên bản Việt hóa với CTI (汉考国际), đơn vị phát triển kỳ thi này toàn cầu. Nhờ đó, học viên được tiếp cận nội dung học bám sát định dạng đề thi mới nhất.

Song song, CTI HSK cũng hợp tác với ChinesePlus triển khai chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiếng Trung Quốc quốc tế CTCSOL (Certificate for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages) tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn quốc tế.

CTI HSK được bảo trợ chuyên môn bởi ba trong số sáu Phó giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam, gồm: PGS.TS Phạm Ngọc Hàm, PGS.TS Nguyễn Đình Hiền, PGS.TS Liêu Linh Chuyên, cùng đội ngũ tiến sĩ Hán ngữ am hiểu thực tế dạy học tại Việt Nam. Các chuyên gia trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, kiểm định chất lượng và định hướng chương trình đào tạo.

Chương trình học tại CTI HSK được thiết kế cá nhân hóa, lấy học viên làm trung tâm, dựa trên năng lực, sở thích và tốc độ tiếp thu của từng người học. Phương pháp giảng dạy khuyến khích học viên chủ động học tập, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn và tạo động lực thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất hiện đại là nền tảng quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Trung. Vì vậy, các cơ sở thuộc Hệ thống tiếng Trung CTI HSK được đầu tư đồng bộ với phòng học tiêu chuẩn, trang thiết bị nghe nhìn, bàn học riêng, điều hòa và các công cụ hỗ trợ học phát âm, nghe hiểu và tương tác đa phương tiện.

Học viên tại CTI HSK được hỗ trợ từ quá trình học đến thi, đồng thời, mở rộng cơ hội học bổng, du học và nghề nghiệp. Một số quyền lợi nổi bật dành cho học viên gồm: một suất thi HSK ưu tiên trên toàn quốc, thư giới thiệu từ Phó Giáo sư, miễn phí kiểm tra năng lực tiếng Trung Quốc với chuyên gia CTI...

"Việc lấp đầy phân khúc đào tạo tiếng Trung Quốc chính thống tại Việt Nam, và là đơn vị triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn CTI tại Việt Nam, CTI HSK không chỉ giảng dạy ngôn ngữ, mà còn trang bị cho người học tư duy, văn hóa và kỹ năng ứng dụng vào công việc, đời sống", đại diện hệ thống khẳng định.

