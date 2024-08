MỹHệ thống lau kính tự động Ozmo gồm hai cánh tay robot trang bị bàn chải và nước có thể làm việc nhanh gấp 3 lần con người.

Hệ thống robot lau kính nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới Hệ thống lau kính tự động Ozmo làm việc tại tòa nhà ở thành phố New York. Video: Durst Organization

Tòa nhà văn phòng 45 tầng ở Manhattan mang tên 1133 Avenue of the Americas tại thành phố New York - trở thành nơi đầu tiên trên thế giới triển khai hệ thống lau kính tự động Ozmo, New Atlas hôm 29/8 đưa tin. Hệ thống Ozmo được phát triển bởi Skyline Robotics, công ty có văn phòng tại Mỹ và Israel, gồm một chiếc bục hạ xuống từ mái nhà và hai cánh tay robot Kuka lau kính nhanh gấp 3 lần con người.

Mỗi cánh tay robot Kuka đều được trang bị bàn chải và nước. Các cảm biến lực giúp chúng đánh giá mức độ dễ vỡ của tấm kính và dùng lực phù hợp để làm sạch hiệu quả. Chúng cũng sử dụng cảm biến LiDAR để định vị và định hướng, trong khi các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) giúp đảm bảo tính ổn định ngay cả trong điều kiện gió mạnh.

Hiện tại, Ozmo được một người vận hành máy tính trên mái của tòa nhà điều khiển, nghĩa là vẫn có sự tham gia của con người. Nhưng trong tương lai, hệ thống hướng đến tự động hóa hoàn toàn. Điều này không chỉ giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng của nghề làm sạch cửa sổ mà còn giúp con người tránh khỏi nguy hiểm.

Skyline Robotics đã phát triển và thử nghiệm hệ thống này vài năm qua. Tuy nhiên, việc triển khai tại tòa nhà 1133 Avenue of the Americas thuộc sở hữu của công ty Durst Organization đánh dấu sự khởi đầu của hoạt động trên toàn cầu.

Thành phố tiếp theo mà Ozmo được triển khai nhiều khả năng là London. Skyline Robotics đã hợp tác với công ty Principle Cleaning Services để triển khai tại đây. Sáng chế cũng đã được bảo đảm tại Nhật Bản và Singapore, tạo điều kiện cho Ozmo mở rộng hoạt động.

"Cùng với các đối tác Palladium Window Solutions và Durst Organization, Skyline Robotics đang thay đổi truyền thống hàng thế kỷ và cảnh quan của Manhattan mãi mãi với công nghệ tiên tiến của mình. Chúng tôi mang đến tương lai của hoạt động bảo trì mặt tiền khi Ozmo và các nhân viên làm sạch cửa sổ cùng làm việc để bảo vệ 'sức khỏe' của các tòa nhà nhanh hơn, an toàn hơn những giải pháp hiện có", Michael Brown, CEO của Skyline Robotics, cho biết.

Thu Thảo (Theo New Atlas)