Hệ thống pin natri-ion cung cấp điện cho 12.000 hộ gia đình

Trung QuốcHệ thống pin natri-ion tại Tiềm Giang lớn nhất thế giới có thể lưu trữ năng lượng tái tạo, giúp giảm phát thải carbon.

Hệ thống pin natri-ion lớn nhất thế giới tại Trung Quốc. Ảnh: AIBanges

Hệ thống pin natri-ion của công ty điện Datang tại Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc, vừa kết nối với lưới điện vào cuối tháng 6, Interesting Engineering hôm 3/7 đưa tin. Hệ thống sử dụng pin natri-ion 185 Ah do công ty Trung Quốc HiNa Battery sản xuất, gồm 42 thùng pin và 21 bộ biến đổi tăng áp.

Hệ thống mới sẽ lưu trữ tới 100 MWh điện và phân phối cho 12.000 hộ gia đình để đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Ở quy mô này, cơ sở sẽ giúp giảm phát thải 13.000 tấn carbon mỗi năm.

Việc kết nối với lưới điện cũng biến công trình này trở thành hệ thống pin natri lớn nhất thế giới, vượt qua hệ thống giữ kỷ lục cũ tại Nam Ninh, tây nam Trung Quốc, với công suất 10 MWh, đi vào hoạt động hồi tháng 5. Trong khi cơ sở Nam Ninh dự kiến tăng khả năng lưu trữ lên 100 MWh, cơ sở Tiềm Giang cũng sẽ tăng lên 200 MWh trong giai đoạn tiếp theo.

Với mật độ lưu trữ cao, pin lithium-ion được sử dụng phổ biến trong các thiết bị điện tử và xe điện. Chúng cũng được dùng cho năng lượng tái tạo, nhưng việc lưu trữ quy mô lớn đòi hỏi bộ pin rất lớn. Ngoài ra, nhiều nhà máy năng lượng tái tạo nằm ở những môi trường khắc nghiệt nên bộ pin cũng phải chịu nhiệt độ cao, làm trầm trọng thêm các vấn đề của pin lithium-ion như nguy cơ cháy, hiệu suất lưu trữ không tối ưu. Đây là lý do các nhà khoa học tìm kiếm giải pháp thay thế và lựa chọn pin natri-ion.

Pin natri-ion có nhiều ưu điểm so với lithium-ion. Trước tiên, chúng làm từ natri, dồi dào và dễ kiếm hơn lithium. Do nhu cầu tăng cao, giá lithium cũng đang ở mức cao kỷ lục. Thêm vào đó, pin natri-ion có thể mở rộng quy mô, an toàn hơn, hoạt động tốt ở cả nhiệt độ cực thấp và cực cao.

"Chúng vẫn có thể đảm bảo hiệu suất sạc và xả 85% ở mức nhiệt -20 độ C, điều mà các loại pin khác không làm được. Chúng cũng có thể đảm bảo 1.500 chu kỳ sạc và xả ở mức nhiệt lên tới 60 độ C", Cui Yongle, quản lý dự án Lưu trữ Năng lượng Natri Ion Datang Hồ Bắc, cho biết.

Thế giới đang hướng đến giảm nhiên liệu hóa thạch và sử dụng những nguồn tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, các nguồn này vẫn có nhược điểm là thiếu ổn định. Với khả năng lưu trữ điện để phân phối sau, các hệ thống như pin natri-ion sẽ đóng vai trò quan trọng giúp thế giới chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)